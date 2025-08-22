اعتراض رسمی بازیکنان به طرح جنجالی لالیگا
اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا (AFE) با انتشار بیانیهای رسمی، مخالفت خود را با طرح لالیگا برای برگزاری دیدار بارسلونا و ویارئال در خاک آمریکا اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، پس از جلسه جمعی کاپیتانهای ۲۰ باشگاه حاضر در لالیگا که روز پنجشنبه برگزار شد، اتحادیه بازیکنان اسپانیا مخالفت خود را با پیشنهاد لالیگا برای میزبانی دیدار بارسلونا و ویارئال در ورزشگاه «هارد راک» میامی در ماه دسامبر ابراز کرد.
در این بیانیه، بازیکنان از «نبود گفتوگو و شفافیت اطلاعاتی» به عنوان دلایل اصلی اعتراض یاد کرده و این اقدام را «بیاحترامی» توصیف کردهاند.
این طرح که از سال ۲۰۱۸ با همکاری شرکت آمریکایی Relevant Sports توسط لالیگا پیگیری میشود، در گذشته نیز با مقاومتهایی مشابه مواجه شده بود.
در تلاش قبلی، برگزاری بازی خیرونا و بارسلونا در میامی به دلایل مشابه لغو شد. حالا در حالیکه فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) اخیراً موافقت خود را با ارسال درخواست رسمی به یوفا و فیفا اعلام کرده، واکنش منفی بازیکنان یک چالش جدی برای تحقق این طرح ایجاد کرده است.
در بیانیه AFE آمده است:«اتحادیه فوتبال بازیکنان اسپانیا با حمایت کاپیتانهای تیمهای لالیگا، مخالفت خود را با برگزاری بازی رسمی خارج از خاک اسپانیا اعلام میکند. روز پنجشنبه، کاپیتانها با هدف بررسی این طرح که به تازگی توسط فدراسیون به یوفا و فیفا ارسال شده، تشکیل جلسه دادند.»
این بیانیه ادامه میدهد:«ما از لالیگا درخواست کردیم گزارش شفافی ارائه دهد تا بازیکنان در جریان جزئیات این پروژه قرار بگیرند، اما تنها اطلاعات محدودی در خصوص روند دریافت مجوز به ما منتقل شد. در چنین شرایطی، شروع پروژهای که بدون اطلاعرسانی شفاف و بدون مشورت با بازیکنان و با تأیید فوری فدراسیون صورت گرفته، بیاحترامی به بازیکنانی است که ناچارند در چارچوب یک لیگ داخلی، علاوه بر تغییرات ورزشی، سفرهای بینالمللی را نیز بپذیرند.»
اتحادیه بازیکنان در پایان تأکید میکند «ما متحد هستیم. خواستار احترام و شفافیت هستیم. این پروژه باید از مسیر گفتوگو، مذاکره و توافق قبلی با تمام ذینفعان، بهویژه خود بازیکنان، پیگیری شود.»
اگرچه فدراسیون فوتبال اسپانیا درخواست رسمی را ارسال کرده، اما طرح هنوز نیاز به تأیید نهایی از سوی یوفا، فیفا، فدراسیون فوتبال آمریکا و کونکاکاف دارد. با این حال، مخالفت متحدانه اتحادیه بازیکنان که نماینده تمام بازیکنان لیگ است، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این برنامه در ماه دسامبر خواهد بود.