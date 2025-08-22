به گزارش ایلنا، خاویر ماسکرانو، سرمربی اینتر میامی، در نشست خبری روز جمعه اعلام کرد که لیونل مسی به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ، در بازی شنبه شب مقابل دی‌سی یونایتد غایب خواهد بود. کاپیتان آرژانتینی تیم آمریکایی که در جریان بازی برابر نکاگسا در لیگزکاپ آسیب دید، طی چهار دیدار اخیر تنها ۴۵ دقیقه به میدان رفته و همچنان تمریناتش را به‌صورت انفرادی پشت سر می‌گذارد.

ماسکرانو همچنین به ماجرای اخراج جنجالی‌اش در دیدار برابر تیگرز و استفاده از تلفن همراه در سکوها واکنش نشان داد. او گفت:«من هیچ قانونی را زیر پا نگذاشتم. جایگاه تماشاگران در استادیوم ما بسیار نزدیک به زمین است. فقط تلاش کردم به تیمم نزدیک باشم و کمک کنم.»

تصاویر تلویزیونی نشان دادند که ماسکرانو پس از اخراج از کنار زمین، در حال مکالمه با دستیارانش از طریق موبایل است. این صحنه باعث انتقاداتی شد اما مسئولان لیگزکاپ اعلام کردند که هیچ تخلفی از سوی او صورت نگرفته است. ماسکرانو در پاسخ به این جنجال گفت:«این اتفاق بارها در فوتبال رخ داده و باز هم تکرار خواهد شد. می‌توانستم در جایگاه مالکان باشم، اما تیمم به من نیاز داشت. اگر هم مجازاتی در کار باشد، آن را می‌پذیرم.»

در غیاب لیونل مسی، اینتر میامی موفق شد تیگرز را شکست دهد و راهی نیمه‌نهایی لیگزکاپ شود، اما وضعیت بدنی فوق‌ستاره آرژانتینی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی تیم در مسیر پایانی فصل ۲۰۲۵ ام‌ال‌اس است. ماسکرانو تأکید کرد که سلامت کامل مسی اولویت اصلی باشگاه است و نمی‌خواهند با عجله، آسیب‌دیدگی او را تشدید کنند.

انتهای پیام/