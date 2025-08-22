دیزربی: به خاطر هیچ بازیکنی شخصیتم را زیر پا نمیگذارم
روبرتو دیزربی، سرمربی مارسی، پس از درگیری شدید بین آدرین رابیو و همتیمیاش، اعلام کرد این بازیکن دیگر جایی در تیم نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، روبرتو دیزربی، سرمربی المپیک مارسی، در نشست خبری پیش از دیدار این هفته مقابل پاریس افسی، به حواشی جنجالی رختکن تیمش پرداخت. ماجرایی که منجر به تعلیق آدرین رابیو و کنار گذاشتن همیشگی او از تیم شد.
دیزربی در توضیح ابعاد این اتفاق گفت «در یک محیط کاری، اگر دو همکار مثل دعواهای کافههای انگلیسی باهم درگیر شوند و یکی از آنها (باکولا) بیهوش روی زمین بیفتد، کارفرما باید چه کند؟ در فرانسه دو راهحل وجود دارد: تعلیق یا اخراج.»
او در ادامه به صراحت از موضع قاطعانه خود دفاع کرد:«میتوانستم طوری رفتار کنم که انگار چیزی ندیدهام. اما برای قهرمانی، عزت و شخصیت خودم را معامله نمیکنم. من همیشه پشت باشگاه میایستم. بله، در این دعوا کسی دندانش نشکست، ولی صحنهای که دیدم در عمرم ندیده بودم. دکتر داشت تلاش میکرد بازیکن افتاده را به هوش بیاورد... روو و رابیو درگیر بودند.»
دیزربی همچنین به صحبتهای اخیر مادر رابیو واکنش نشان داد:«اطراف رابیو ادعاهایی غیرواقعی مطرح شده. مادرش دو چیز را فراموش کرده: من بودم که او را در پاریس کاپیتان کردم. و در طول یک سال، برای پسرش بیشتر از فرزند خودم وقت و توجه صرف کردم. تصمیمی که گرفتم منصفانه است و او را به عنوان یک انسان تحسین میکنم.»
او در پایان گفت:«در زمین باید شجاعت و تعصب خود را نشان دهید، همانطور که در فوتبال حرفهای میگویند. اما نه در برابر همتیمیها. هیچکس نباید خودش را بزرگتر از باشگاه بداند.»