جنپو و آسانی رسماً آبی پوش شدند
موسی جنپو و یاسر آسانی پس از امضای قرارداد، به جمع آبیپوشان پیوستند و در تمرینات حاضر شدند.
به گزارش ایلنا، موسی جنپو و یاسر آسانی پس از ورود به تهران، در محل باشگاه حضور یافتند و قراردادهای رسمی خود را با این تیم امضا کردند. این دو بازیکن پس از امضای قرارداد، با پیراهن باشگاه استقلال عکس یادگاری گرفتند.
جنپو و آسانی سپس راهی محل تمرین تیم شدند تا کار خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کنند. حضور این دو بازیکن در تمرینات نشاندهنده آمادگی آنها برای همراهی تیم در فصل پیش رو و کمک به تقویت ترکیب استقلال است. مسئولان باشگاه اعلام کردهاند که روند اداری و رسمی جذب این بازیکنان به پایان رسیده و آنها از همین هفته در برنامههای تمرینی تیم مشارکت خواهند داشت.
این انتقالها با استقبال هواداران مواجه شده و انتظار میرود حضور جنپو و آسانی در جمع آبیپوشان تأثیر مثبتی بر عملکرد تیم در مسابقات آینده داشته باشند.