گواردیولا: رودری هنوز هم بهترین بازیکن دنیاست

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا در نشست خبری پیش از دیدار حساس مقابل تاتنهام اعلام کرد رودری، هافبک اسپانیایی تیمش، پس از پشت‌سر گذاشتن مصدومیت طولانی‌مدت از این هفته به ترکیب بازمی‌گردد.

رودری که بیشتر فصل گذشته را به دلیل آسیب‌دیدگی زانو از دست داده بود، در جام باشگاه‌های جهان نیز با یک مصدومیت دیگر مواجه شد و بازی هفته قبل مقابل ولورهمپتون را از دست داد.

با این حال گواردیولا تأیید کرد که او به بازی این هفته خواهد رسید. او گفت:«آن‌چه از رودری می‌خواهم، ثبات است. هیچ شکی در توانایی‌های او ندارم. او هنوز هم بهترین فوتبالیست جهان است.»

سرمربی اسپانیایی سیتی اضافه کرد:«ثبات با تمرین و بازی به‌دست می‌آید. هفته به هفته شرایط بهتر می‌شود و همه چیز روبه‌راه خواهد شد.»

به جز رودری، فیل فودن هم پس از غیبت در بازی گذشته دوباره در لیست تیم قرار دارد. اما متئو کواچیچ، یوشکو گواردیول و ساوینیو همچنان به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند.

منچسترسیتی که هفته گذشته با برد قاطع ۴-۰ مقابل ولورهمپتون شروع خوبی در فصل جدید داشت، شنبه‌شب در یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته دوم لیگ برتر میزبان تاتنهام خواهد بود. گواردیولا امیدوار است بازگشت رودری به خط میانی، کلید اصلی ادامه روند موفقیت تیمش در این فصل باشد.

