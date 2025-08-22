سیمئونه: حمایت هواداران مسئولیتم را بیشتر میکند
دیهگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید، در آستانه دیدار برابر الچه، از تأثیر حمایت هواداران، شرایط تیم و الزامات پیشرفت در دوران انتقالی گفت.
به گزارش ایلنا، دیهگو سیمئونه در نشست خبری پیش از دیدار خانگی برابر الچه که عصر شنبه در ورزشگاه متروپولیتانو برگزار میشود، ضمن ابراز قدردانی از حمایت هواداران، گفت این پشتیبانی او را از نظر احساسی تحت تأثیر قرار میدهد و مسئولیت بیشتری بر دوش او میگذارد. او اظهار داشت:«رشد مسئولیت من ادامه دارد. با کاری که تیم انجام میدهد، رقابتمان خوب خواهد بود. هدف ما این است که به رشد خود ادامه دهیم و بودن در کنار هواداران و همه کسانی که سالها در اتلتیکو کار کردهاند، مایه افتخار و خوشحالی ماست. این تعهد برای ماست تا کاری کنیم هواداران با تیم احساس یکی بودن داشته باشند.»
سیمئونه درباره بازی فردا و نحوه عملکرد الچه گفت:«ما سبک بازی الچه را میشناسیم و میدانیم که مربیشان چگونه کار کرده. او در دسته دوم فوتبال فوقالعاده بود؛ فوتبالی متعهدانه همراه با بازی زیبا ارائه میدهد. تصور نمیکنم سبک دیگری غیر از آنچه قبلاً ارائه داده در بازی فردا ببینیم. ما هم بسته به گزینههایی که در اختیار داریم، تلاش میکنیم بازی را بهسمتی ببریم که بتوانیم ضربه بزنیم.»
او درباره شرایط تیمش توضیح داد:«بازیکنان را در شرایط خوبی میبینم، مثل بازی برابر اسپانیول که کارهای مثبتی انجام دادیم، هرچند هنوز جای پیشرفت داریم. انتظار یک مسابقه پرفشار از هر دو تیم دارم. آنها با کیفیت هجومی بازی میکنند و این نیازمند عملکردی تمامعیار از سوی ماست.»
در ادامه، سیمئونه گفت پیامی که به رختکن منتقل کرده، تفاوتی با آغاز فصل ندارد:«همانطور که از پیشفصل شروع کردیم، تأکید ما بر وضوح در کارها، تمرکز روی خودمان، رشد مداوم و اعتماد به تیم است. این اعتماد باید در زمین دیده شود.»
در پاسخ به انتقادات نسبت به تغییرات زیاد در ترکیب مقابل اسپانیول، سیمئونه گفت:«نمیتوانم همه تغییرات را توضیح دهم. سورلوث از ناحیه همسترینگ دچار درد بود و فقط یکی دو جلسه تمرین کرده بود. بائنا هم از بازی نیوکسل آسیب دیده بود و در دیدار قبلی ناراحتی داشت. برخی چیزها را نمیشود هر روز توضیح داد. تغییرات خوب بودند اما تیم نتوانست آنچه میخواستیم را بهخوبی در زمین پیاده کند. موقعیتی که دقیقه ۷۰ با روگری و راسپادوری ایجاد شد میتوانست بازی را ۲-۰ کند ولی نشد. بعد از آن، گلها را دریافت کردیم و بازی را باختیم، در حالی که مستحق شکست نبودیم. البته مطمئن باشید بازیهایی هم خواهیم برد که شایسته برد نیستیم، همیشه همین است.»
او درباره تشویقهای پرشور ورزشگاه متروپولیتانو نیز گفت:«این تشویقها احساسی است. بعد از این همه سال، داشتن این حمایت بیقیدوشرط از سوی هواداران مسئولیت من را بیشتر میکند. میدانم که در مقطع حساسی قرار داریم. تغییرات زیادی در ترکیب داشتیم: هفت تغییر این فصل، شش تای دیگر فصل گذشته. در حال عبور از یک فرایند رشد بزرگ هستیم، با بازیکنان باکیفیتی که به زمان نیاز دارند. امیدوارم این زمان خیلی طولانی نباشد. من میخواهم هواداران با چیزی که در زمین میبینند، ارتباط برقرار کنند.»
سیمئونه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره خوزه خیمنس گفت:«وقتی پزشکان او را آماده تشخیص بدهند، فوقالعاده خواهد بود. خیمنس خیلی مهم است، او یکی از کاپیتانهاست و به او نیاز داریم. منتظریم تا شرایط بازگشتش مهیا شود.»
در پایان، سرمربی آرژانتینی اتلتیکو درباره آینده تیم گفت:«نمیدانم باید بگوییم تیم باید تغییر کند یا نه؛ شاید بهتر است بگوییم باید بازآفرینی شود. کاری که من ۱۴ سال است انجام میدهم. بعضیها فقط در لحظات سخت ظاهر میشوند و با مونولوگ حرف میزنند، اما واقعیت همان چیزی است که وجود دارد و نیازی به توضیح اضافه نیست.»
اتلتیکو مادرید در حالی به مصاف الچه میرود که پس از ناکامی هفته گذشته مقابل اسپانیول، نیازمند پیروزی برای بازگشت به مسیر رقابت در صدر جدول لالیگا است.