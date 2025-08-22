خبرگزاری کار ایران
واکنش ادی هاو به بیانیه ایساک: ناراحتم، اما هنوز امید دارم

واکنش ادی هاو به بیانیه ایساک: ناراحتم، اما هنوز امید دارم
ادی هاو، سرمربی نیوکسل، از تصمیم ستاره سوئدی تیمش برای ترک باشگاه ابراز تأسف کرد و گفت شرایط فعلی یک بن‌بست کامل برای باشگاه است.

به گزارش ایلنا، ادی هاو، سرمربی نیوکسل یونایتد، برای اولین‌بار پس از انتشار بیانیه جنجالی الکساندر ایساک واکنش نشان داد. او در نشست خبری جمعه اعلام کرد هنوز صحبتی با مهاجم سوئدی نداشته و وضعیت فعلی را «باخت-باخت» برای باشگاه توصیف کرد. به گفته هاو، نه نگه‌داشتن بازیکنی که دیگر نمی‌خواهد بماند به سود تیم است و نه فروشش بدون جایگزین قابل قبول.

بیانیه احساسی ایساک که روز سه‌شنبه منتشر شد، از «وعده‌های ناکام» و «از بین رفتن اعتماد» گفت و تمایلش برای ترک نیوکسل و پیوستن به لیورپول را مجدداً اعلام کرد. باشگاه هم در پاسخ رسمی تأکید کرد که شرایط فروش او فراهم نشده و بعید است در ادامه فصل مهیا شود.

ادی هاو در این‌باره گفت:«برای من، احساس ناراحتی غالب بود. اینکه این مسائل علنی شود، برای هیچ‌کس خوب نیست. ای‌کاش همه چیز بین بازیکن و باشگاه، به‌صورت رودررو حل می‌شد. این وضعیت به ضرر نیوکسل و خود ایساک است و متأسفم که به این‌جا رسیده‌ایم.»

او ادامه داد:«باشگاه مجبور بود پاسخ بدهد و فکر می‌کنم در آن لحظه تصمیم درستی گرفت. اما در نهایت این یک موقعیت بسیار سخت است که هیچ راه بردی برایش وجود ندارد.»

با وجود موضع تند باشگاه و خود ایساک، هاو هنوز امیدوار است مهاجم گلزن فصل قبلش را بازگرداند. او گفت:«آرزو داشتم دوشنبه مقابل لیورپول در ترکیب‌مان باشد ولی متأسفانه چنین نیست. هنوز هم می‌خواهم دوباره با او کار کنم و او را به فرم ایده‌آلش برگردانم. انسان‌ها می‌توانند احساساتشان را تغییر دهند و من به این موضوع ایمان دارم.»

در شرایطی که نیوکسل نتوانسته مهاجمان جایگزین جذب کند و در سه بازی اخیر موفق به گلزنی نشده، دیدار حساس برابر لیورپول در سنت‌جیمزز پارک می‌تواند فصل این تیم را در مسیر متفاوتی قرار دهد. با این حال، معمای الکساندر ایساک هنوز بی‌پاسخ مانده و ممکن است سرنوشت نیوکسل در ادامه فصل را تحت‌تأثیر قرار دهد.

