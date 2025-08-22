شمسآذر پوستر بازی خانگی را رونمایی کرد: «ما برگشتیم»
شمسآذر قزوین با انتشار پوستر رسمی دیدار نخست خانگی، از هواداران خواست در نخستین روز فصل همراه تیم باشند.
به گزارش ایلنا، باشگاه شمسآذر قزوین پوستر رسمی دیدار خانگی نخست خود در فصل جدید را منتشر کرد که روی آن شعارهای «ما برگشتیم»، «اولین بازی فصل تو خونه» و «با شما برای اولین پیروزی میجنگیم» درج شده است. مطابق این اعلام، دیدار شمسآذر و چادرملو اردکان سهشنبه، ۴ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
پوستر منتشرشده از فضای باانرژی و جنگجویی تیم میزبان برای شروع فصل حکایت دارد و همچنین از هواداران خواسته شده است تا با حضور پرشور خود، پشتیبانی تیم را در نخستین بازی خانگی به نمایش بگذارند.
این دیدار برای شمسآذر اهمیت خاصی دارد؛ هم از این جهت که نخستین مسابقه رسمی فصل در خانه محسوب میشود و هم به دلیل نیاز تیم به کسب امتیاز از همان هفتههای ابتدایی تا روند هماهنگی بازیکنان جدید تسریع شود.