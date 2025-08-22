به گزارش ایلنا، فصل نقل و انتقالات تابستانی برای استقلال با تغییرات زیادی همراه بود. هر چند خریدهای جذاب و باکیفیتی به آبی‌ها اضافه شدند و 13نفر هم در لیست خروج قرار گرفتند. بر اهالی فوتبال پوشیده نیست که در اوایل نقل و انتقالات تابستانی، جدایی چند بازیکن کلیدی از استقلال، هوادارانش را نگران کرده بود اما اضافه شدن نفرات جدید و نمایشی که در دو دیدار ابتدای فصل داشتند، همه را به درخشش این تیم در فصل جدید دلگرم کرد.

با این حال بد نیست نگاهی داشته باشیم به نفراتی که امسال از استقلال جدا شدند. آخرین وضعیت و تیم‌های جدید این بازیکنان را در ادامه مرور کنید:

⦁ حسینی و رضاوند: این دو بازیکن با تجربه، به طور قطعی به سپاهان پیوستند تا فصل جدید را در اصفهان و با پیراهن طلایی این تیم آغاز کنند.

⦁ مهرداد محمدی: این وینگر تکنیکی و سرعتی، با قراردادی قطعی راهی تراکتور شد تا در تبریز و زیر نظر کادر فنی جدید این تیم به میدان برود.

⦁ ایمان سلیمی: این مدافع میانی، به تیم مس رفسنجان برگشت تا در خط دفاعی این تیم به ایفای نقش بپردازد.

⦁ محمد رضا خالدآبادی: این دروازه‌بان جوان و آینده‌دار، به صورت قطعی به شمس آذر قزوین رفت تا فرصت بیشتری برای بازی کردن و پیشرفت داشته باشد.

⦁ امیرعلی صادقی: این بازیکن جوان و با استعداد، فصل جدید را با تیم استقلال خوزستان سپری خواهد کرد.

⦁ هاشمی نسب: مجتبی به صورت قرضی راهی شهرداری نوشهر شد تا فرصت بیشتری برای بازی کردن پیدا کند.

⦁ جوئل کوجو: این بازیکن خارجی به صورت قرضی به نفتچی ازبکستان پیوست.

⦁ رافائل سیلوا: مدافع برزیلی با قراردادی قطعی راهی الفیصلی عربستان شد.

⦁ مسعود جوما، امیرحسین نیک پور، زبیر نیک‌نفس و حسین مرادمند: این چهار بازیکن در حال حاضر بدون تیم هستند و هنوز مقصد بعدی خود را مشخص نکرده‌اند.

انتهای پیام/