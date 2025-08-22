خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فهرست کامل ورودی و خروجی‌های آبی‌پوشان در پنجره تابستانی؛

لیست کامل بازیکنان استقلال معرفی و مشخص شد

لیست کامل بازیکنان استقلال معرفی و مشخص شد
کد خبر : 1676611
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال، با پایان پنجره نقل و انتقالاتی تابستانی، فهرست نهایی بازیکنان ورودی و خروجی خود را اعلام کرد.

 

به گزارش ایلنا،  باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه ای آخرین وضعیت لیست ورودی ها و خروجی های این تیم برای فصل جدید اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده: "در پنجره نقل و انتقالاتی تابستان، باشگاه استقلال بنا به درخواست کادرفنی، اقدام به جذب بازیکنان متعددی کرد."

ادامه متن اطلاعیه به شرح زیر است:

"آنتونیو آدان، موسی جنپو، یاسر آسانی، عارف آقاسی، عارف غلامی، سعید سحرخیزان، رستم آشورماتوف، داکنز نازون، حسین گودرزی، حبیب فرعباسی، امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده بازیکنانی بودند که به استقلال پیوستند.

این بازیکنان در کنار بازیکنانی چون روزبه چشمی، رامین رضاییان، اندونگ، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی، آرمین سهرابیان، مهران احمدی، ماشاریپوف، محمدرضا آزادی، ضرغام سعداوی، آریا حسینی‌فرد، ابوالفضل زمانی، ابوالفضل ذلیخایی، حسام اسکندری و بازگشت سامان فلاح که با تلاش‌های صورت گرفته در استقلال حفظ شدند، تیم استقلال را در فصل جاری تشکیل می‌دهند.

لیست کامل بازیکنان استقلال معرفی و مشخص شد

همچنین سید حسین حسینی، آرش رضاوند، مهرداد محمدی، مسعود جوما، محمدرضا خالدآبادی، محمد حسین مرادمند، زبیر نیک‌نفس، جوئل کوجو (قرضی)، رافائل سیلوا، ایمان سلیمی، امیرعلی صادقی، مجتبی هاشمی‌نسب (قرضی) و امیرحسین نیک‌پور از استقلال جدا شدند که باشگاه استقلال از زحمات تمامی این عزیزان مجددا تشکر و قدردانی می‌کند.

گفتنی است که با توجه به قوانین نقل و انتقالاتی، در صورت درخواست کادرفنی امکان جذب بازیکن آزاد در استقلال کماکان وجود دارد."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور