واکنش اشلوت به حواشی ستاره مدنظر لیورپول

ایساک که دیگر حاضر به همراهی تیمش نیست و به وضوح خواهان انتقال به آنفیلد است، همچنان در مرکز شایعات نقل‌وانتقالاتی قرار دارد. لیورپول سه هفته پیش پیشنهادی ۱۱۰ میلیون پوندی برای این مهاجم سوئدی ارائه داد اما نیوکسل این پیشنهاد را رد کرد و از آن زمان پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است.

اشلوت در پاسخ به سوالی درباره این انتقال گفت:«چیز زیادی برای گفتن ندارم. اگر کسی دیگر هم همین سؤال را بپرسد، جواب من همان خواهد بود. بارها گفته‌ام و جمعه هم دیدید که با بازیکنانی که داریم می‌توانیم روی بازی تأثیر بگذاریم. فدریکو وارد زمین شد و گل زد. بنابراین ترجیح می‌دهم درباره بازیکنانی صحبت کنم که اینجا هستند، اما درک می‌کنم که شما مجبورید این سؤال را مطرح کنید.»

در حالیکه ایساک با انتشار بیانیه‌ای احساسی از «وعده‌های ناکام» صحبت کرده، باشگاه نیوکسل نیز پاسخی قاطع به این اظهارات داده است. با این حال، این جنجال ادامه دارد و نیوکسل در غیاب مهاجم اصلی‌اش نه‌تنها درگیر بحران هجومی شده، بلکه در سه بازی اخیر لیگ برتر حتی موفق به گلزنی هم نشده است.

دیدار حساس نیوکسل و لیورپول در شرایطی برگزار می‌شود که سرنوشت ایساک هنوز نامشخص است و این موضوع همچنان یکی از داغ‌ترین پرونده‌های پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی به شمار می‌رود.

