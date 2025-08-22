شروع مذاکرات مونشنگلادباخ با جیو رینا
پایان راه برای ستاره ناکام دورتموند
جیو رینا، هافبک تیم ملی آمریکا، در آستانه جدایی از بروسیا دورتموند قرار گرفته و مذاکرات رسمی برای انتقال او به بروسیا مونشنگلادباخ آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه بروسیا مونشنگلادباخ با دورتموند وارد مذاکره شده تا جیو رینا، ستاره آمریکایی را پیش از پایان قراردادش جذب کند. این بازیکن ۲۲ ساله تنها یک سال دیگر با دورتموند قرارداد دارد و مدتی است که اخبار جداییاش در رسانههای اروپایی مطرح شده؛ پیشتر نیز از انتقال احتمالی او به پارما خبرهایی منتشر شد که البته به نتیجه نرسید.
رینا که در سال ۲۰۲۰ برای نخستینبار پیراهن تیم اول دورتموند را به تن کرد، بهسرعت به یکی از پدیدههای بوندسلیگا بدل شد و در ۱۸ سال و ۱۴ روزگی به رکورد جوانترین بازیکن با ۵۰ بازی در این لیگ رسید. با این حال، مسیر حرفهای او بهشدت تحتتأثیر مصدومیتهای پیاپی قرار گرفت و از فصل ۲۲-۲۰۲۱ تاکنون، تنها در ۱۴ بازی بوندسلیگا در ترکیب اصلی به میدان رفته است.
علیرغم این آمار نهچندان درخشان، رینا همچنان از پتانسیل بالایی برخوردار است و تیمهای مختلفی او را زیر نظر دارند. به نظر میرسد مونشنگلادباخ با توجه به شرایط فعلی، قصد دارد با قراردادی مناسب او را به خدمت بگیرد و فرصتی دوباره برای درخشش در اختیارش بگذارد.
هنوز مشخص نیست این مذاکرات با چه سرعتی به نتیجه خواهد رسید، اما بهنظر میرسد انتقال جیو رینا به مرحلهای جدی وارد شده و جدایی او از دورتموند قریبالوقوع است.