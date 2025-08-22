خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از دستمزد نجومی تا پروازهای اختصاصی

افشای جزئیات جالب قرارداد ستاره سابق منچستریونایتد

افشای جزئیات جالب قرارداد ستاره سابق منچستریونایتد
کد خبر : 1676603
لینک کوتاه کپی شد.

روی کین برای نخستین‌بار درباره جزئیات مالی قراردادش با منچستریونایتد صحبت کرده و نکات جالبی از دوران باشکوهش در الدترافورد فاش کرده است.

به گزارش ایلنا، اسطوره خط میانی یونایتد در اپیزود جدید پادکست «Stick to Football» اسنادی از قراردادهای خود با شیاطین سرخ منتشر کرد که نه‌تنها دستمزدهای او را نشان می‌دهند، بلکه شامل یک بند جالب مربوط به اجازه استفاده سالانه از پروازهای رفت‌وبرگشت به زادگاهش کورک نیز می‌شوند؛ بندی که با موافقت سر الکس فرگوسن به قرارداد اضافه شده بود.

روی کین در این برنامه اعلام کرد که نخستین دستمزد هفتگی‌اش در یونایتد ۲۰ هزار پوند بوده، اما در نهایت به قراردادی با رقم سالانه ۲.۷۵ میلیون پوند رسیده است. 

یکی از قراردادهای او در سال ۱۹۹۹ شامل یک پاداش امضای چشمگیر به ارزش ۴ میلیون پوند بوده است. او همچنین امتیاز ۲۰ پرواز رفت‌وبرگشت سالانه به کورک برای خود و خانواده‌اش را در قرارداد گنجانده بود.

گری نویل، هم‌تیمی قدیمی او که در این برنامه حضور داشت، با شنیدن این جزئیات شگفت‌زده شد و اذعان کرد که حتی یک‌بار هم برای دستمزدش مذاکره نکرده بود. در مقابل، کین گفت این مشوق‌ها برای حفظ انگیزه‌اش در بالاترین سطح حرفه‌ای در نظر گرفته شده بودند.

کاپیتان سابق یونایتد با این قراردادها، بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵، موفق به کسب ۱۷ جام شد و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های عصر طلایی فرگوسن بود. نویل نیز در همین دوره همراه با یونایتد ۲۱ جام را فتح کرد.

فاش شدن چنین جزئیاتی از پشت پرده قراردادهای فوتبالی در دهه ۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ میلادی، بار دیگر بحث‌های زیادی درباره تفاوت درآمدها با دوران مدرن فوتبال به راه انداخته و توجه هواداران را به خود جلب کرده است. بسیاری حالا قراردادهای ستاره‌های گذشته را با ارقام حیرت‌انگیز کنونی مقایسه می‌کنند؛ تفاوت‌هایی که شکاف میان نسل‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور