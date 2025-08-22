او به زمان نیاز دارد
توصیه اسطوره آرسنال به هواداران درباره گیوکرش
تئو ولکات معتقد است که مهاجم جدید آرسنال، ویکتور گیوکرش، برای نشان دادن تواناییهای واقعیاش به زمان و بازیهای بیشتری نیاز دارد و نباید با قضاوت زودهنگام به او فشار وارد شود.
به گزارش ایلنا، در حالیکه هواداران آرسنال انتظار درخشش فوری از خرید گرانقیمت تابستانیشان داشتند، ویکتور گیوکرش در اولین حضور رسمی خود در لیگ برتر انگلیس، نمایشی ناامیدکننده مقابل منچستریونایتد داشت. مهاجم سوئدی تنها ۶۰ دقیقه در میدان بود و بدون ثبت حتی یک شوت، زمین را به کای هاورتز سپرد.
تئو ولکات، وینگر سابق توپچیها، در پادکست "It's Called Soccer" با دفاع از گیوکرش گفت:«بازی در الدترافورد آن هم در هفته اول لیگ همیشه کار سختی است. خود من هم معمولاً سه چهار بازی طول میکشید تا به فرم ایدهآل برسم. گیوکرش زمان میخواهد تا به آمادگی برسد، این کاملاً طبیعی است.»
او ادامه داد: «گیوکرش عملاً از هیچ بازیکنی تغذیه نمیشد و تنها بود. شرایطی که ساکا و مارتینلی هم روز خوبی نداشتند. وقتی این دو بازیکن دوباره روی فرم بیایند، شرایط برای گیوکرش هم متفاوت میشود.»
ولکات با اشاره به تیمهای آرسنال در دوران او اضافه کرد: «وقتی تیمی بیرون از خانه ۱-۰ میبرد، کسی به نحوه بازی اهمیت نمیدهد. مهم نتیجه است، مخصوصاً در ابتدای فصل. این همان چیزی است که اهمیت دارد.»
آرسنال که برای جذب گیوکرش سرمایهگذاری سنگینی انجام داده، حالا میداند که برای رسیدن به نتایج بزرگ در رقابت با تیمهایی مثل منچسترسیتی و لیورپول، باید فرصت و اعتماد لازم را به این مهاجم جدید بدهد. بهویژه حالا که کای هاورتز مصدوم شده و گابریل ژسوس نیز همچنان غایب است، گیوکرش شانس دارد تا در دیدار خانگی مقابل لیدزیونایتد، بار دیگر خودش را در ترکیب اصلی ثابت کند.
آرتتا با چالشی مهم در خط حمله روبرو است؛ او باید تصمیم بگیرد که آیا گیوکرش را به زمین بفرستد یا بار دیگر گزینههای محدودش را جابهجا کند. اما آنچه روشن است، اینکه صبر و حمایت از این مهاجم سوئدی، کلید موفقیت آرسنال در ادامه مسیر خواهد بود.