به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال بعد از باختی که به تراکتور در سوپرجام داشت، توانست این تیم را در چارچوب هفته اول لیگ برتر با یک گل در تبریز شکست دهد و شروعی مقتدرانه در لیگ بیست و پنجم داشته باشد. بعد از کسب اولین سه امتیاز فصل توسط آبی‌ها، علی موسوی پیشکسوت این تیم گفت: «استقلال بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست انتقام باخت در سوپرجام را از تراکتور بگیرد. البته این ابتدای راه است و این تیم مسیر سختی دارد.»

او صحبت‌های خود را این‌گونه ادامه داد: «استقلال باید برای حضور در یک لیگ طولانی آماده شود و قطعاً بازیکنان در این لیگ طولانی دچار مصدومیت خواهند شد و این طبیعی است. مصدومیت یک یا دو بازیکن نباید بر عملکرد تیم تأثیرگذار باشد و باید نفرات جایگزین بتوانند خلأهای موجود را به بهترین نحو ممکن پر کنند. ساپینتو 18 بازیکن آماده دارد که این بازیکنان باید برای موفقیت تیم در لیگ برتر و همچنین رقابت‌های آسیایی تلاش کنند.»

موسوی در خصوص تغییرات مدیریتی و استعفای علی نظری جویباری از مدیرعاملی استقلال، بیان داشت: «یک تیم حرفه‌ای باید قبل از شروع فصل مربی، مدیرعامل و بازیکنان مشخص داشته باشد تا با حضور در اردو کار خود را آغاز کنند اما در سال‌های اخیر استقلال یا مدیرعامل نداشت یا مربی و با این کمبودها روبه‌رو بود. البته شرایط این تیم در لیگ پیش رو هم به همین‌گونه است و نظری جویباری استعفا داده اما قطعاً او مسائل را پیگیری خواهد کرد چرا که این تیم حاصل دستپخت او است. نظری جویباری این بازیکنان را به استقلال آورده و نتیجه اقدامات او را خواهیم دید.»

با وجود گذشت بیست و چهار دوره از مسابقات لیگ برتر، همیشه تیم‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان جزو مدعیان قهرمانی محسوب می‌شوند و امسال هم شرایط به همین‌گونه خواهد بود. این پیشکسوت استقلال تصریح کرد: «همیشه رقابت برای قهرمانی بین این 4 تیم بوده چرا که این 4 تیم برای خرید بازیکنان مورد نظر خود بودجه خوبی دارند. از نظر من با این لیگ نمی‌توانیم به اهداف‌مان برسیم. لیگ ما هیچ دستاوردی ندارد و همین‌طوری دور هم جمع می‌شویم و برای همدیگر کری می‌خوانیم.»

او در ادامه افزود: «تیم‌های ما در آسیا هیچ دستاوردی نداشتند و همیشه می‌رویم و بازی‌های گروهی را برگزار می‌کنیم و برمی‌گردیم. این نتیجه نشان می‌دهد که تیم‌های ما نیازی به این همه بازیکن و مربی خارجی ندارند و می‌توانند با بازیکنان داخلی مسابقات لیگ را برگزار کنند. فقط فوتبال مانده که ما را دور هم جمع می‌کند. هر ساله لیگ برگزار می‌شود و یک تیم به عنوان قهرمانی می‌رسد و هزینه‌هایی که برای باشگاه‌های ایرانی می‌شود، بی‌سرانجام است.»

موسوی گفت: «چند سال است که تیم‌های ما قهرمان آسیا نشده‌اند و استقلال چندین سال است که حتی نتوانسته به جمع 4 تیم برتر برود. جدا از این استقلال چند سالی است که نمی‌تواند حتی قهرمان لیگ شود. تنها تیم‌ها هزینه‌هایی می‌کنند و بازیکنان می‌آیند و پول خود را می‌گیرند و می‌روند، هیچ برنامه‌ای برای توسعه فوتبال وجود ندارد. نه با تیم ملی قهرمان آسیا شدیم و نه با تیم‌های باشگاهی توانستیم قهرمان آسیا شویم و این نشانه پسرفت فوتبال ما است.»

مهاجم دهه 70 استقلال بیان داشت: «تنها دلخوشی هواداران فوتبال حضور تیم ملی در جام جهانی است که البته حالا با وجود افزایش تیم‌ها، رسیدن به جام جهانی راحت‌تر شده و متأسفانه زیر باد صعود به جام جهانی خوابیدیم، در حالی که تیم‌های ملی و باشگاهی‌مان توان کسب عنوان قهرمانی در آسیا را ندارند. فوتبال ایران دچار روزمرگی شده و حتی هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در آن دیده نمی‌شود.»

انتهای پیام/