پیشبینی عجیب هوش مصنوعی درباره علی قلی زاده
یک سایت لهستانی پیش بینی عجیبی از علی قلی زاده در بازی پلی آف لیگ اروپا انجام داد.
به گزارش ایلنا، یک سایت لهستانی در آستانه دیدارهای نمایندگان این کشور در پلیآف لیگ اروپا و لیگ کنفرانس سراغ هوش مصنوعی رفت و از آن خواست نتیجه بازیها را شبیهسازی کند.
اما نکته جالب گزارش منتشرشده، اشاره به علی قلیزاده بود؛ بازیکنی که طبق پیشبینی این شبیهسازی قرار بود با یک سانتر زیبا نقش مهمی در پیروزی لخ پوزنان ایفا کند، در حالیکه او به دلیل مصدومیت حداقل تا ماه اکتبر قادر به بازی نیست!
این شبیهسازی نتایج چهار دیدار حساس را پیشبینی کرده است: لخ پوزنان مقابل خنک، لژیا ورشو برابر هیبرنین اسکاتلند، یاگیلونیا بایلستوک مقابل دینامو تیرانا و راکوف چستوخوا برابر آردا کاردزالی.
هوش مصنوعی درباره دیدار لخ چنین نوشته است:«در نیمه دوم میزبان ابتکار عمل را در دست گرفت. در دقیقه ۶۷ علی قلیزاده به شکلی دیدنی از سمت راست نفوذ کرد و سانتر کرد و ایزاک با اطمینان گل اول را به ثمر رساند. بلژیکیها با شوتی از راه دور واکنش نشان دادند که به تیرک دروازه برخورد کرد. در نهایت لخ با حفظ برتری خود و بازی محتاطانه در دفاع، پیروز میدان شد. لخ ۱-۰ خنک.»
این در حالی است که قلیزاده، ملیپوش ایرانی، به دلیل مصدومیت ران از ترکیب لخ خارج شده و طبق اعلام رسمی باشگاه، دستکم تا ماه اکتبر نمیتواند برای تیمش به میدان برود. بنابراین، حضور او در چنین پیشبینیای صرفاً یک خطای جالب در سناریوی طراحیشده توسط هوش مصنوعی است.
این سایت لهستانی در پایان یادآور شده که چنین شبیهسازیهایی تنها یک سناریوی فرضی هستند و واقعیت مسابقات را نمیتوان به دقت پیشبینی کرد. با این حال، ذکر نام بازیکنی که فعلاً دور از میادین است، باعث شده توجه رسانههای محلی و هواداران به این گزارش جلب شود.