قوانینی که کارساز شد: خروج بازیکنان خارجی از لیگ ایران
جذب بازیکن خارجی بیشتر طی فصول اخیر به محلی برای درآمد چشمگیر واسطهها تبدیل شده بود اما اکنون اوضاع به نظر میرسد با قوانین سختگیرانهتر فدراسیون با کیفیت مناسبی همراه شده است.
به گزارش ایلنا، فصل جدید لیگ برتر ایران آغاز شده و دوباره چشم میلیونها هوادار به مستطیل سبز دوخته شده است. این بار اما ماجرا کمی متفاوت است؛ چراکه برخلاف سالهای گذشته، حضور چند ستاره خارجی با کارنامههای درخشان، جذابیت لیگ را دوچندان کرده است.
از بازیکنان بیکیفیت تا ستارههای واقعی
سالها بود فوتبال ایران مقصد بازیکنانی درجه چندم خارجی شده بود؛ کسانی که نه کمکی به تیمها کردند و نه خاطره خوشی بهجا گذاشتند.
الکسی پلییانسکی و ولادیمیر پریموف در پرسپولیس یا الحاجی گرو و مارکوس نیومایر در استقلال، تنها بخشی از خریدهای ناکام بودند که بیشتر از بازی در زمین، سوژه جوک هواداران شدند!
در همان سالها، وقتی عربستانیها ستارههایی مثل کریستیانو رونالدو، نیمار، مانه و فیرمینو را میخریدند، فوتبال ایران باید با بازیکنان بیکیفیتی سر کند که حتی نامشان هم زود از یاد رفت.
لیگ جذابتر میشود
اما حالا ورق برگشته است. لیگ بیستوپنجم ایران شاهد حضور بازیکنانی است که نام و سابقهشان نشان میدهد کیفیت خارجیها بالا رفته است. در لیگ گذشته، از میان ۴۹بازیکن خارجی، اکثرشان بازیکن ثابت تیمهایشان بودند و همین موضوع نویدبخش روزهای بهتر شد.
ستارههایی با رزومههای جذاب
امسال هم چهرههای سرشناسی وارد فوتبال ایران شدهاند؛ بازیکنانی که اسمشان با تیمهای بزرگ اروپایی گره خورده است.
1- سرژ اوریه، مدافع ساحلعاجی پرسپولیس که سابقه بازی در تاتنهام و ویارئال را دارد.
2- موسی جنپو، وینگر مالیایی استقلال با کارنامهای درخشان در استانداردلیژ و ساوتهمپتون.
3- الکساندر سدلار، مدافع تراکتور که پیشتر پیراهن رئال مایورکا را به تن کرده بود.
4- مارکوس میراندا، گلر برزیلی گلگهر با تجربه حضور در فیورنتینا و کیهوو.
5- آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی استقلال با سابقهای خوب در رئال مادرید و اتلتیکومادرید.
هنوز جای کار هست، اما نباید فریب نامها را خورد؛ همه خارجیهای تازهوارد در سطح بالا نیستند. اما نکته مهم اینجاست که سطح خریدهای امسال بهمراتب بالاتر از سالهای گذشته است. همین موضوع میتواند لیگ را پرهیجانتر کند و تماشاگران بیشتری را پای تلویزیونها بنشاند.
لیگ بهتر، فوتبال بهتر
اگرچه تعداد خارجیها نسبت به فصل قبل کمتر شده، اما کیفیتشان رشد محسوسی داشته است. همین کافی است تا هواداران امیدوار باشند لیگ برتر ایران در فصل جدید چهرهای جذابتر، رقابتیتر و تماشاییتر به خود بگیرد.