ماستانتونو در رئال مادرید: استعدادی جدید در گیر و دار قوانین لالیگا

به گزارش ایلنا، اولین بازی فرانکو ماستانتونو با پیراهن رئال مادرید با جنجالی اداری همراه بود. این استعداد جوان آرژانتینی که سه‌شنبه در پیروزی 1-0 مقابل اوساسونا به‌عنوان یار تعویضی به میدان رفت، با شماره 30 که معمولاً برای تیم ذخیره است، بازی کرد. این انتخاب ممکن است به یک پرونده حقوقی تبدیل شود.

به گفته میگل گالان، وکیل و رئیس مرکز ملی آموزش مربیان (CENAFE)، رئال مرتکب «ترکیب غیرقانونی» شده است. دلیلش این است که ماستانتونو که با 60 میلیون یورو خریداری شده، در واقع متعلق به تیم اصلی است و نمی‌تواند به‌طور رسمی به‌عنوان بازیکن کاستیا ثبت شود.

اوساسونا 24 ساعت فرصت داشت تا به کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) شکایت کند، که ممکن است حتی منجر به شکست رئال در میز مذاکره شود. با وجود مصاحبه رئیس اوساسونا مبنی بر اینکه شکایتی ثبت نخواهند کرد، اما این موضوع می‌تواند از طریق دیگری علیه رئال پیگیری شود. این ماجرا فراتر از یک بازی است.

به گزارش اسپورت، تا زمانی که ماستانتونو واقعاً با تیم ذخیره بازی نکند، هر حضور او در تیم اصلی قابل اعتراض خواهد بود. این موضوع جزئی نیست: شماره 30 که بازیکن به «میل» خود انتخاب کرده، با قوانین لالیگا درباره تخصیص شماره پیراهن مغایرت دارد.

انتهای پیام/