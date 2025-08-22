گواردیولا: ممکن است قراردادم را تمدید کنم

به گزارش ایلنا، پپ در مصاحبه با یک پادکست، درباره آینده‌اش در سیتی و احتمال بازنشستگی صحبت کرد. او گفت: «هنوز دو سال از قراردادم با منچسترسیتی باقی مانده است. ممکن است آن را برای دو سال دیگر تمدید کنم. این مربوط به مکثی است که بعد از جدایی‌ام خواهم داشت، چه در یک سال، دو سال یا چهار سال. اما در حال حاضر احساس خوبی دارم، از فضای تیم لذت می‌برم. حتی در جام جهانی، ما چیزی را که واقعاً دوست دارم، توسعه دادیم، چیزی که فصل گذشته فاقد آن بودیم. من آن را در تمرین، در زبان بدن، در جزئیات، در زمان رسیدن بازیکنان، نحوه دفاع در برابر پرتاب‌های اوت، در انواع چیزهای کوچک می‌بینم که باعث می‌شود فکر کنم، بسیار خب، این به ما کمک خواهد کرد.» گواردیولا در ادامه گفت: «فکر می‌کنم ما از فصل گذشته باثبات‌تر خواهیم بود.»

این مربی اسپانیایی دیگر سبیلی که در تعطیلات تابستانی در مولینوکس به نمایش گذاشته بود نداشت و حالا فاش کرده که به درخواست دخترش، ماریا، مجبور به بازگرداندن ریش خود شده است. هواداران وقتی گواردیولا را در کلینیک مونارکا در بارسلونا دیدند، متوجه ظاهر جدید و غافلگیرکننده او شدند و باید گفت این آزمایش برای این مربی افسانه‌ای چندان موفق نبود، زیرا هواداران سبیل او را به سبیل تد لاسو تشبیه کردند. گواردیولا گفت: «سبیلم را زدم، دخترم گفت خیلی افتضاح است، برای همین مجبور شدم آن را بردارم.» گواردیولا همچنین درباره تجربه‌اش از تماشای کنسرت اویسس در اوایل تابستان صحبت کرد.

این گروه افسانه‌ای تور اتحاد خود به نام *Oasis Live 25* را آغاز کرده‌اند که باعث شده عاشقان موسیقی در سراسر بریتانیا و جهان برای خرید بلیت هجوم بیاورند.

