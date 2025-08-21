آشنایی با موسی جنپو، خرید پر سروصدای استقلال

به گزارش ایلنا، این وینگر سرعتی و تکنیکی سابقه بازی در لیگ برتر انگلیس و لیگ بلژیک را دارد و حالا در ۲۷ سالگی آماده است تجربه‌ای تازه در فوتبال ایران رقم بزند.

موسی جنپو متولد ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در شهر موپتی مالی است و ۱.۷۷ متر قد دارد. او بازیکنی چندپسته است که می‌تواند هم به‌عنوان وینگر چپ و هم مدافع کناری به میدان برود. فوتبالش را از آکادمی «یلن المپیک» در کشورش آغاز کرد و در سال ۲۰۱۷ به‌صورت قرضی به استاندارد لیژ بلژیک رفت.

تنها چند ماه بعد، این باشگاه با فعال‌کردن بند خرید، قرارداد او را دائمی کرد. جنپو در اوت ۲۰۱۷ نخستین بازی رسمی خود را برابر کلوب بروژ انجام داد و در مارس ۲۰۱۸ اولین گل حرفه‌ای‌اش را برابر اوستنده به ثمر رساند. او همان سال در فینال جام حذفی بلژیک مقابل خنک به میدان رفت و با قهرمانی در این رقابت، سهمیه لیگ اروپا را برای تیمش به ارمغان آورد.

در ژوئن ۲۰۱۹ انتقالی بزرگ برای او رقم خورد و ساوتهمپتون با قراردادی ۱۴ میلیون پوندی او را به لیگ برتر انگلیس برد. جنپو طی چهار فصل حضور در این تیم ۷۳ بازی انجام داد و ۳ گل به ثمر رساند. نخستین گلش برابر برایتون بود و سپس برابر شفیلدیونایتد گل زد که به‌عنوان بهترین گل ماه لیگ برتر انتخاب شد.

او همچنین در جام اتحادیه انگلیس در دیدار برابر منچسترسیتی گلزنی کرد. با وجود این لحظات درخشان، مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها مانع از تداوم روند او شدند و جنپو در بعضی فصل‌ها بازی‌های محدودی انجام داد. در سال ۲۰۲۳ پس از پایان قراردادش، با مبلغی حدود ۳ میلیون پوند دوباره به استاندارد لیژ بازگشت.

فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ برای او با انتقال قرضی به آنتالیااسپور ترکیه همراه شد. در این تیم ۲۳ بازی انجام داد و ۲ گل زد تا نشان دهد همچنان توانایی بازی در سطح بالا را دارد. در مجموع دوران باشگاهی او پیش از آمدن به استقلال چنین است:

استاندارد لیژ: ۴۹ بازی، ۹ گل

ساوتهمپتون: ۷۳ بازی، ۳ گل

استاندارد لیژ (دومین دوره): ۲۶ بازی، ۱ گل

آنتالیااسپور: ۲۳ بازی، ۲ گل

در سطح ملی، جنپو نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ به تیم ملی مالی دعوت شد و همان سال مقابل ساحل‌عاج در مقدماتی جام جهانی اولین بازی‌اش را انجام داد. او تاکنون ۳۶ بازی ملی داشته و ۳ گل به ثمر رسانده است که یکی از آن‌ها در پیروزی ۳–۰ برابر سودان جنوبی در مقدماتی جام ملت‌های آفریقا بود. او همچنین سابقه حضور در جام ملت‌های آفریقا را دارد و به‌عنوان یکی از مهره‌های ثابت تیم ملی مالی شناخته می‌شود.

جنپو به‌دلیل سرعت انفجاری، دریبل‌زنی و توانایی نفوذ از جناحین به شهرت رسید. او می‌تواند در هر دو پست وینگر و مدافع چپ بازی کند و همین ویژگی باعث شده گزینه‌ای ارزشمند برای استقلال باشد. حضور این بازیکن در ترکیب استقلال به ریکاردو ساپینتو اجازه می‌دهد هم در سیستم هجومی و هم در فاز دفاعی از او بهره ببرد.

هواداران استقلال حالا بازیکنی را در اختیار دارند که تجربه حضور در معتبرترین لیگ‌های دنیا را دارد و می‌تواند با توانایی‌های فردی خود جریان مسابقات را تغییر دهد. در ۲۷ سالگی، او به اوج پختگی فوتبالی رسیده و بسیاری انتظار دارند موسی جنپو به یکی از ستاره‌های لیگ برتر ایران در فصل پیش‌رو تبدیل شود.

