خرید هیجان انگیز در آستانه فسخ قرارداد
سرژ اوریه و ماجرای هپاتیت/ آخرین جزییات از خرید پرسپولیس
انتقال سرژ اوریه، مدافع نامدار ساحل عاج و خرید تازهوارد پرسپولیس اکنون با حاشیه بزرگی همراه شده است.
به گزارش ایلنا، او که در دیدار ابتدایی پرسپولیس غایب بود اکنون در آستانه بازی حساس مقابل سپاهان در هفته دوم لیگ برتر، با بحرانی غیرمنتظره روبهرو شده است. نتیجه تستهای پزشکی این بازیکن نشان داد که او به بیماری هپاتیت مبتلاست؛ موضوعی که پروندهاش را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کشاند و آینده همکاری او با پرسپولیس را در هالهای از ابهام قرار داد.
پس از مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش، سازمان لیگ صدور مجوز بازی اوریه را متوقف و از حضور در میادین رسمی محروم کرده است. چنین تصمیمی، نگرانی جدی برای باشگاه پرسپولیس و هوادارانش به همراه داشت، چرا که قرارداد این بازیکن بهتازگی نهایی شده و حضور او بهعنوان خرید مهم تابستانی در ترکیب تیم پیشبینی میشد.
در سوی دیگر ماجرا، برخی منابع نزدیک به باشگاه تأکید کردهاند که سه پزشک معتمد پس از بررسی مدارک و آزمایشها، نظر دادهاند که اوریه میتواند بدون مشکل در میادین حاضر شود و سلامت او مانعی برای بازی نخواهد بود. همین تضاد در گزارشها سبب شده که پرونده وارد مسیر حقوقی و انضباطی شود و تصمیم نهایی به بررسیهای بیشتر موکول گردد.
اوریه که سابقه حضور در باشگاههایی چون تاتنهام، پاریسنژرمن و ویارئال را دارد و با تیم ملی ساحل عاج قهرمانی در جام ملتهای آفریقا را تجربه کرده، حالا در ابتدای راه حضورش در ایران با بحرانی پیشبینینشده روبهرو شده است. برخی رسانهها حتی از احتمال فسخ قرارداد و پرداخت غرامت به این بازیکن خبر دادهاند.
با توجه به شرایط موجود، آینده سرژ اوریه در پرسپولیس در گروی تصمیم نهایی کمیته انضباطی و تأیید نهایی پزشکی خواهد بود. این ماجرا نشان داد که در روند جذب بازیکنان خارجی، دقت و شفافیت در انجام تستهای پزشکی پیش از امضا تا چه اندازه میتواند برای باشگاهها حیاتی باشد.