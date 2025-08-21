استارت کسل کننده رئال مادرید با آلونسو

به گزارش ایلنا، هواداران رئال مادرید باید برای رونمایی از نسخه جدید تیم خود در لالیگا تا روز سه‌شنبه صبر می‌کردند و سرانجام این تیم با شرایطی جدید در هفته نخست لالیگا، با یک گل میهمان خود اوساسونا را از پیش رو برداشت. ژابی آلونسو از همان ابتدا، تغییراتی را در عادت‌های همیشگی رئال ایجاد کرد که در دوران کارلو آنچلوتی، به یک امر ثابت تبدیل شده بودند.

از جمله انتشار ترکیب تیم دو ساعت پیش از مسابقه که حالا تغییر کرده و ترکیب تنها ۷۰ دقیقه پیش از مسابقه منتشر می‌شود؛ درست مانند روتین دیگر تیم‌های مطرح فوتبال اروپا، بویژه تیم‌های انگلیسی. از سویی دیگر انتظار می‌رفت که آلونسو در اولین بازی خود مانند اکثر مسابقات جام جهانی باشگاه‌ها، از سیستم سه دفاعه موردعلاقه خود استفاده کند اما در اولین بازی لالیگایی خود، با همان سیستم ۴ دفاعه همیشگی پا به میدان گذاشت. سیستمی که در بخش دفاعی، کاملاً منطقی‌تر و مستحکم‌تر از فصل گذشته نشان می‌داد اما در بخش تهاجمی، همه چیز شبیه به فصل گذشته به نظر می‌رسید؛ بویژه در زمانی که امباپه و وینیسیوس به طور همزمان در ترکیب رئال حضور داشتند.

در روز غیبت بلینگام، مندی، کاماوینگا و اندریک، آلونسو روی گولر و دیاز برای ترکیب اصلی تیم خود حساب باز کرد و تا زمانی که وینیسیوس از زمین بازی بیرون نرفته بود، همان مسأله همیشگی را در خط حمله رئال شاهد بودیم؛ اینکه این تیم با استفاده همزمان از وینیسیوس و امباپه در سمت چپ، توان شکستن سد دفاعی تیم‌های واکنش‌گرا با دفاع سنگین را ندارد. آلونسو در نشست خبری پس از مسابقه خود نیز به این موضوع اعتراف کرد که هنوز تیمش آماده موقعیت‌سازی و شکستن خط دفاعی تیم‌هایی نیست که به طور فشرده، در یک سوم دفاعی خود تجمع می‌کنند. با این حال نکته نگران‌کننده برای مادریدی‌ها اینجاست که اکثر تیم‌های لالیگایی، با این شیوه دفاعی مقابل بارسلونا و رئال صف‌آرایی می‌کنند و آلونسو باید هرچه سریع‌تر به یک تاکتیک کم‌دردسر برای شکافتن خط دفاعی رقبا دست پیدا کند.

به نظر می‌رسد که بازی انتقالی، پرسرعت و مبتنی بر سرعت انتقال رئال، جای خود را به یک بازی باحوصله، منظم و با تأکید بر گردش توپ در نقاط مختلف زمین داده است. در آزمون اول مقابل اوساسونا، پنالتی امباپه تیم آلونسو را نجات داد اما مدل بازی مالکانه رئال در مقایسه با تیم هانسی فلیک در بارسلونا، کاملاً ابتدایی به نظر می‌رسید و آلونسو، باید زمان زیادی برای نزدیک کردن این تیم به استانداردهای بارسلونا صرف کند. در بعد دفاعی اما رئال آماری فوق‌العاده ثبت کرد؛ جایی که این تیم تنها اجازه ثبت دو شوت را به حریف خود داد که بهترین آمار دفاعی یک سرمربی در نخستین بازی خود روی نیمکت رئال محسوب می‌شود.

به شکلی واضح، مدل بازی و بنیان‌های فوتبالی رئال در همه چیز در دست تغییر است و برای قضاوت آلونسو، باید به این سرمربی و کادرش زمان بیشتری داد؛ بویژه در شرایطی که رئال، با خستگی ناشی از حضور در جام جهانی باشگاه‌ها پا به فصل جدید فوتبالی اروپا گذاشته است.

