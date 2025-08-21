به گزارش ایلنا، در مراسم دسته‌اول اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال انگلیس (PFA)، که به‌تازگی برگزار شد، محمد صلاح ستاره مصری لیورپول، بار دیگر درخشید و عنوان بهترین بازیکن فصل را برای سومین بار به‌دست آورد.

او پیش از این در فصل‌های ۲۰۱8–۲۰۱7 و ۲۰۲2–۲۰۲1 نیز این جایزه را کسب کرده بود؛ دستاوردی بی‌نظیر که تاکنون برای هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال جزیره تکرار نشده است.

صلاح در فصل اخیر لیگ برتر با ثبت آماری چشمگیر، شامل ۲۹ گل و ۱۸ پاس گل، نقش کلیدی در هدایت لیورپول به قهرمانی ایفا کرد. عملکرد درخشان او در زمین، به‌ویژه در ترکیب تأثیرگذاری بر گل‌ها، تحسین بسیاری را برانگیخت.

در لیست نامزدهای نهایی این جایزه، بازیکنانی چون الکسیس مک‌آلیستر، الکساندر ایساک، کول پالمر، برونو فرناندز و دکلان رایس نیز حضور داشتند اما رأی‌دهندگان، صلاح را بدون ابهام به عنوان شایسته‌ترین انتخاب کردند.

این جایزه PFA که از معتبرترین تقدیرهای فوتبال انگلستان محسوب می‌شود، نشان‌دهنده اعتماد و احترام همقطاران حرفه‌ای است؛ عنوانی که اکنون با سه‌گانه منحصر‌به‌فرد صلاح وارد تاریخ فوتبال این کشور شده است.

این جایزه که از سال ۱۹۷4-۱۹۷3 اهدا می‌شود، معتبرترین جایزه فردی فوتبال بریتانیا است. مارک هیوز، آلن شیرر، تیری آنری، کریستیانو رونالدو، گرت بیل و کوین دی‌بروینه، تنها بازیکنانی هستند که این جایزه را دو بار کسب کرده‌اند و حالا صلاح از آنها عبور کرده‌ است.

صلاح پس از کسب این افتخار بزرگ گفت: «احساسم باورنکردنی است. می‌خواهم از همه کسانی که به من رأی دادند تشکر کنم. انجام چنین کاری در ۳۳ سالگی فوق‌العاده است. یادم می‌آید ۱۰ سال پیش در چلسی موفق نبودم. وقتی جایی می‌روی و نمی‌توانی موفق شوی، همیشه در ذهنت می‌ماند. به خودم نگاه می‌کنم، پسری از مصر که به بالاترین سطح رسید و تاریخ‌ساز شد. فکر می‌کنم فصل فوق‌العاده‌ای داشتیم و من هم بهترین فصلم را در این باشگاه و شاید در دوران حرفه‌ای‌ فوتبالم پشت سر گذاشتم. خوشحالم که توانستیم قهرمان لیگ شویم و امیدوارم امسال هم ادامه پیدا کند. من همیشه راهی پیدا کرده‌ام تا حس عطش برای موفقیت را حفظ کنم و فقط بیشتر بخواهم.»

انتهای پیام/