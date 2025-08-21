سانچز با قراردادی قرضی در ترابزون
ترابزوناسپور ترکیه در آستانه جذب رناتو سانچز، هافبک پاریسنژرمن، با قراردادی قرضی یک ساله است. این قرارداد شامل بند خرید دائمی نیز خواهد بود.
به گزارش ایلنا، رناتو سانچز، هافبک ۲۸ ساله و پرتغالی فعلی پاریسنژرمن و فصل قبل بنفیکا، به احتمال زیاد در روزهای آینده به سوپرلیگ ترکیه خواهد رفت. ترابزون اسپور و پاریسنژرمن در آستانه توافق برای انتقال قرضی و یکساله سانچز به ترابزون هستند. این قرارداد شامل بند خرید اختیاری است که به ترابزون اسپور اجازه میدهد در پایان فصل، با مبلغی حدود ۸ تا ۱۰ میلیون یورو، او را به صورت دائمی جذب کند.
ترابزون اسپور بخشی از دستمزد سانچز (حدود ۴ میلیون یورو در سال) را پوشش خواهد داد، در حالی که پاریسنژرمن بخشی دیگر را تقبل میکند تا این انتقال نهایی شود.
مذاکرات از اواسط ماه آگوست ۲۰۲۵ آغاز شد، زمانی که مدیر برنامههای سانچز او را به ترابزون اسپور پیشنهاد داد. ترابزون اسپور پس از بررسی گزارش پزشکی سانچز که به دلیل سابقه مصدومیتهای مکرر (بهویژه مشکلات عضلانی) مورد توجه بود، به سمت نهایی کردن انتقال پیش رفت.
این گزارشها نشان داد که وضعیت سلامت جسمانی رناتو سانچز در حال حاضر ریسک بالایی ندارد، و تصمیمگیری را برای باشگاه ترکیهای تسهیل کرد.