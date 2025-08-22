درخواست عجیب بازیکن برای مرخصی زایمان!

به گزارش ایلنا، خوان کروز، بازیکن اسپانیایی-آرژانتینی باشگاه لگانس اسپانیا در آستانه جدایی اجباری از این تیم قرار دارد. او که به‌دلیل سقوط تیم به دسته دوم و نارضایتی از نقش خود در فصل گذشته تصمیم قطعی گرفته که این تابستان از لگانس جدا شود، ماه‌هاست خواستار ترک باشگاه است. با وجود علاقه چندین تیم از لالیگا و لیگ پرتغال به جذب او، باشگاه لگانس به طور سرسختانه درخواست ۱۰ میلیون یورو مبلغ فسخ قرارداد را دارد که برای اغلب تیم‌ها بسیار بالا است. تنها دو تیم رقیب، رایو وایکانو و آلاوس، همچنان در پی این انتقال هستند و امیدوارند با کاهش قیمت به توافق برسند.

با انتقال دیوماندی و کاهش مشکلات مالی پس از سقوط به دسته دوم، لگانس دیگر نیازی به فروش ارزان بازیکن ندارد و از موضع خود کوتاه نمی‌آید. باشگاه‌های رایووایکانو و آلاوس حاضرند حدود ۵ میلیون یورو برای ۶۰ درصد از حقوق کروز پرداخت کنند، چرا که باشگاه بتیس مالک ۴۰ درصد باقی‌مانده است. تلاش‌ها برای رسیدن به توافق تاکنون بی‌نتیجه بوده است و این پرونده یکی از گرانقیمت‌ترین نقل‌وانتقالات احتمالی برای این دو تیم محسوب می‌شود.

خوان کروز تاکنون در هیچ مسابقه دوستانه و حتی بازی افتتاحیه لیگ لگانس شرکت نکرده و به نظر نمی‌رسد پیش از پایان بازار نقل‌وانتقالات برای این تیم بازی کند. رایو نیز بازار نقل‌وانتقالات خود را تا روشن شدن وضعیت او متوقف کرده و به شدت خواستار جذب این بازیکن است. در کنار مسائل حرفه‌ای، خوان کروز که به زودی پدر خواهد شد، به خاطر این موضوع مهم شخصی از اردوی پیش‌فصل جدا شده است. اما این شادی شخصی تحت فشارهای سنگین و استرس ناشی از بحران جدایی قرار گرفته و حتی او در نظر دارد از باشگاه درخواست مرخصی زایمان بابت پدر شدن خود کند؛ اقدامی که در فوتبال اسپانیا سابقه نداشته است. شرایط به حدی بحرانی شده که لگانس مجبور است برای حل این مسأله هر چه زودتر تصمیم بگیرد.

انتهای پیام/