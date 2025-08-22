خبرگزاری کار ایران
مدافع جنجالی استقلال به زودی جدا می‌شود

این بار سربازی یک بازیکن دیگر را با سرنوشت جدایی از استقلال مواجه خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، آرمین سهرابیان که در بازی سوپرجام مقابل تراکتور نمایش خوبی نداشت، اما در بازی هفته نخست مقابل این تیم موفق شد جبران مافات کند، حالا تداوم حضورش در استقلال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آرمین سهرابیان، مدافع تیم استقلال، در حالی در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد که سازمان وظیفه عمومی فراجا نامه‌ای رسمی برای پایان حضور او در مسابقات استقلال پس از تاریخ اول شهریور ۱۴۰۴ صادر کرده است.

بر اساس این نامه، سهرابیان تنها تا این تاریخ اجازه حضور در بازی‌های استقلال را دارد و پس از آن باید برای خدمت سربازی راهی تیم‌های وابسته به سازمان نظامی مانند فجرسپاسی یا ملوان شود.

پیش از این، استقلال توانسته بود معافیت موقت او را تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ دریافت کند، اما این معافیت پایان یافته و ادامه حضور او در استقلال امکان‌پذیر نیست.

با وجود انتشار نامه‌ای با مضمون منع حضور سهرابیان از میادین فوتبال که در فضای مجازی منتشر شده، اما مسئولان در هیأت فوتبال استان تهران چنین نامه‌ای را دریافت نکرده‌اند و بر اساس قوانین ابتدا باید سیکل اداری این موضوع انجام شود تا اگر به لحاظ قانونی سهرابیان نمی‌تواند در ترکیب استقلال قرار بگیرد، این موضوع رسماً ابلاغ شود.

 

