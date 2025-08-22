ساپینتو کت و شلوار قهرمانی برای استقلال سفارش داد

به گزارش ایلنا، استقلال در اولین گام از لیگ بیست‌وپنجم با یک نمایش مقتدرانه در تبریز تراکتور را شکست داد و نشان داد آماده تاخت و تاز است. گل رؤیایی محمدحسین اسلامی و برتری تاکتیکی ساپینتو مقابل اسکوچیچ، شروعی طوفانی را برای آبی‌های پایتخت رقم زد و آینده‌ای روشن را در ذهن هواداران به تصویر کشید. استقلال حالا امیدوار‌تر از هر زمان دیگری به آینده می‌نگرد؛ این درست در نقطه‌ای رخ داده که آبی‌ها در اولین بازی مقابل مدافع عنوان قهرمانی قرار گرفتند و برخلاف پیش‌بینی‌ها بردی بزرگ را به چنگ آوردند.

ورزشگاه خالی از تماشاگر بنیان دیزل شبی پرالتهاب را پشت سر گذاشت. اما این التهاب بیشتر میزبان این دیدار را فرا گرفت و استقلال در کمال ناباوری موفقیتی چشمگیر را در این میدان رقم زد. آبی‌ها در این میدان با تمرکز و برنامه مشخص وارد میدان شدند و این در حقیقت مسیر بردشان را هموار کرد. شاگردان ساپینتو از همان دقیقه نخست با پرس شدید و مالکیت هوشمندانه توپ، اجازه ندادند حریف ریتم مطلوبش را پیدا کند. نیمه اول هرچند بدون گل به پایان رسید اما استقلالی‌ها دو بار تا آستانه باز کردن دروازه تراکتور پیش رفتند؛ یک بار با شوت سنگین کوشکی از بیرون محوطه و بار دیگر با ضربه سر خطرناک سحرخیزان که با اختلافی اندک از بالای دروازه عبور کرد.

در نیمه دوم اما با اینکه تراکتوری‌ها جلو آمدند و در دقیقه ۵۵ با شوت محکم رضا اسدی جدی‌ترین فرصت خود را خلق کردند، اما واکنش تماشایی دروازه‌بان استقلال مانع از باز شدن دروازه شد تا استقلال بار دیگر برای گلزنی در این بازی زمینه‌سازی کند.

در دقیقه ۶۷ وقتی سعید سحرخیزان با پرس شدید توپ را از مدافع تراکتور ربود و با پاس سریع، محمدحسین اسلامی را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد مشخص شد که ساپینتو به خوبی افکار اسکوچیچ را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

ریکاردو ساپینتو با این برد طلایی بار دیگر نشان داد استاد مدیریت بازی‌های بزرگ است. او با وجود محرومیت و غیبت روی نیمکت، با چیدمان حساب‌شده تیمش توانست تاکتیک‌های اسکوچیچ را خنثی کند. ساپینتو البته در آغاز راه قرار دارد و همان طور که خود نیز در نشست خبری بعد از بازی به آن اشاره کرده و این جملات را به زبان آورده: «این فقط آغاز راه است. استقلال واقعی را خواهید دید؛ تیمی جنگنده، تیمی متحد و تیمی که برای قهرمانی می‌جنگد.» او نشان داد که با واقعیت‌ها زندگی می‌کند و در باد این برد بزرگ نمی‌خوابد.

حتی اسکوچیچ هم در نشست خبری بعد از بازی با بیان این جملات: «ما فرصت‌هایی داشتیم، اما استقلال از موقعیت‌هایش بهتر استفاده کرد. آنها منظم‌تر و باانگیزه‌تر بودند و شایسته پیروزی شدند.» به تحسین ساپینتو پرداخت تا روشن شود استقلال با چه هیبتی گام به لیگ برتر گذاشته است.

به واقع پیروزی در تبریز معنایی فراتر از نتیجه داشت. این یک پیام واضح به همه مدعیان بود: استقلال آماده است و با این کیفیت و هماهنگی، عبور از آن دشوار خواهد بود. ترکیب جوانی، انگیزه و تجربه باعث شده آبی‌ها خطرناک‌تر از همیشه ظاهر شوند. هواداران استقلال حالا با هیجان از آینده صحبت می‌کنند؛ آینده‌ای که با این شروع طوفانی، به نظر می‌رسد درخشان‌تر از همیشه باشد.و در متن تمام این عبارات باید ساپینتو را دید؛ مردی که با وجود انتقادها توانست از استقلال تیمی رعب‌آور پدید آورد.

