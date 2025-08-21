آشنایی با آلمانی جدید پرسپولیس: بازگشت از تیم ورشکسته

به گزارش ایلنا، پس از چندین ماه گمانه‌زنی و مذاکره با گزینه‌های مختلف، سرانجام پرسپولیس از حضور یک مربی خارجی در کادر وحید هاشمیان پرده برداشت و قرار شده تا از این هفته، مایکل اونینگ ۵۹ ساله و آلمانی به کادر فنی تیم پرسپولیس اضافه شود؛ مربی‌ای که برای کار به عنوان یک دستیار در کادر فنی پرسپولیس، رزومه‌ای قابل توجه دارد و می‌توان روی او حساب کرد؛ درست مانند اوسمار لوس ویرا که پیش از حضور در پرسپولیس و به عنوان دستیار یحیی گل‌محمدی، رزومه قابل توجهی در فوتبال برزیل به عنوان دستیار و سرمربی موقت در تیم‌های مطرح فوتبال این کشور داشت.

اونینگ که خیلی زود فوتبال خود را به پایان رسانده بود، از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ به عنوان یکی از مربیان استعدادیاب حوزه شمال شرق فوتبال آلمان فعالیت می‌کرد و در سال ۲۰۰۰، یکی از مربیان کادر فنی تیم‌های زیر ۱۸ سال و زیر ۲۰ سال آلمان بود. فعالیت او در فوتبال باشگاهی اما در سال ۲۰۰۴ شروع شد، جایی که اونینگ فعالیت خود به عنوان دستیار دیک ادووکات سرمربی مشهور هلندی را در باشگاه بوروسیا مونشن گلادباخ آغاز کرد. یک سال حضور به عنوان دستیار در گلادباخ، با حضور در کادر فنی ولفسبورگ همراه شد و پس از آن اونینگ در مدتی کوتاه و برای ۱۴ بازی، هدایت تیم زیر ۱۹ سال بوخوم را برعهده گرفت.

اوج کار اونینگ به عنوان سرمربی در نورنبرگ رقم خورد؛ جایی که پس از مدتی فعالیت به عنوان دستیار، او موفق شد به عنوان سرمربی رده سوم بوندس‌لیگا ۲ را با این تیم کسب کند و پس از پیروزی در پلی‌آف، این تیم را راهی بوندس‌لیگا کند. هرچند که دوره حضور او در بوندس‌لیگا، تا ماه دسامبر ۲۰۰۹ ادامه داشت و اونینگ به دلیل نتایج ضعیف در بالاترین سطح فوتبال آلمان اخراج شد. در فصل 2011-2010، اونینگ به کادر فنی هامبورگ اضافه شد و پس از اخراج سرمربی تیم، جای او را گرفت و قراردادی تا سال ۲۰۱۳ امضا کرد. با این حال به دلیل کسب تنها یک امتیاز از شش بازی نخست در فصل 2012-2011، نیمکت باشگاه بزرگ هامبورگ چندان به او وفا نکرد تا دوران مربیگری اونینگ در خارج از آلمان آغاز شود.

او برای ۹۴ بازی، هدایت تیم واساس در لیگ مجارستان را عهده‌دار بود و میانگین امتیاز ۱.۳۷ را در این تیم ثبت کرد. پس از آن به فوتبال آلمان بازگشت و برای یک نیم‌فصل، هدایت ماگدبورگ را برعهده داشت. پس از ماگدبورگ، اونینگ به فوتبال مجارستان بازگشت و با تیم اوپجست این کشور، به قهرمانی جام حذفی در سال ۲۰۲۱ رسید و بهترین نتایج دوران مربیگری خود را با این تیم کسب کرد؛ هرچند که این تجربه نیز پس از یک سال به پایان رسید. آخرین تجربه مربیگری او، کار همزمان به عنوان سرمربی و مدیر ورزشی در تام واکر اتریش بود که به دلیل مشکلات مالی و عدم صدور مجوز این تیم از سوی فدراسیون اتریش در پایان فصل 2022-2021، منجر به ورشکستگی این تیم شد.

حالا او پس از سه سال غیبت در دنیای فوتبال، به کادر فنی وحید هاشمیان اضافه شده تا در کنار امیلیو آلوارز و پپه لوسادا که سابقه کار در ایران را داشتند، سومین مربی خارجی کادر پرسپولیس باشد. این سه نفر در کنار امیرحسین پیروانی، کریم باقری و مهرداد خانبان، کادر دستیاران وحید هاشمیان را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/