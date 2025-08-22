به گزارش ایلنا، تیوی بیفوما که به عنوان یک خرید پر سر و صدا و البته پر حاشیه تابستان امسال به پرسپولیس آمده، درباره توقف این تیم مقابل فجر سپاسی در چارچوب هفته اول لیگ برتر گفت: «پرسپولیس مقابل فجر خوب بازی کرد و این تیم به دلیل اتفاقات فوتبالی دروازه‌اش باز شد وگرنه پرسپولیس توان پیروزی مقابل فجر را داشت و می‌تواند مقابل هر تیمی پیروز شود که این نشان دهنده قابلیت بزرگ پرسپولیس است.»

وینگر تازه وارد سرخپوشان افزود: «بازی افتتاحیه همیشه مهم است اما فرصت زیادی برای جبران این نتیجه داریم. بازیکنان خوبی این فصل به پرسپولیس پیوستند که برخی از این بازیکنان در لیگ‌های مطرح اروپایی بازی کرده‌اند و قطعاً تجربه بالایی دارند. تغییر سرمربی هم یکی از اتفاقاتی بود که برای تیم رخ داد.»

در روزهای گذشته شایعاتی درباره پرونده حقوقی این بازیکن و خبر محرومیت انضباطی‌اش به‌دلیل اختلاف مالی با مدیر برنامه سابق، نگرانی‌هایی درباره امکان استفاده از او ایجاد کرده بود که البته این اتفاق در بازی اول رخ داد و او نتوانست برای نخستین بار پیراهن پرسپولیس را تن کند. هافبک پرسپولیس در این خصوص بیان داشت: «در روزها و هفته‌های گذشته صحبت‌های زیادی منتشر شد که یکی از این صحبت‌ها احتمال محرومیت من بود اما من به تمریناتم ادامه دادم. 6 ماه زمان بسیار طولانی است و این محرومیت برای من دیوان‌کننده بود. من عاشق فوتبال هستم و نمی‌توانم بدون آن زندگی کنم.»

در این شرایط خبری به گوش هواداران فوتبال رسید که این بازیکن اهل کنگو مشکلات مالی با مدیربرنامه سابقش را برطرف کرده و حاضر است که برای سرخ‌پوشان بازی کند. او در این باره افزود: «به هر حال خوشبختانه این مشکل بالاخره برطرف شد و حالا کاملاً آماده بازی برای پرسپولیس هستم. البته مطمئن بودم که این مشکل برطرف می‌شود و می‌توانم دوباره بازی کنم. حضور در بزرگترین باشگاه ایران برای من یک افتخار بزرگ محسوب می‌شود و برای بازی کردن در این تیم لحظه شماری می‌کردم.»

در این بین باشگاه پرسپولیس دلیل غیبت بیفوما در هفته نخست لیگ را آسیب دیدگی اعلام کرد و مدعی شد که او در صورت رفع مصدومیت، می‌تواند در هفته دوم مسابقات لیگ برابر سپاهان در اختیار کادر فنی باشد چرا که کارت بازی او پیش‌تر صادر شده بود. بیفوما در این خصوص گفت: «بالاخره مصدومیت جزئی از فوتبال است اما خوشبختانه مشکل خاصی نیست و در صورتی که سرمربی تصمیم بگیرد که برای تیم بازی کنم، با تمام وجود برای موفقیت پرسپولیس تلاش خواهم کرد.»

این وینگر اهل کنگو چنین حسی برای حضور در زمین فوتبال دارد: «دوباره می‌گویم که از حل مشکلی که وجود داشت بسیار خوشحالم. تمام پیش فصل را با تیم سخت کار کردم و خیلی ناراحت بودم که نتوانستم در بازی اول مقابل فجر بازی کنم، اما خدا را شکر حالا می‌توانم.»

