فجر سپاسی خواهان بازگشت امتیاز شد

به گزارش ایلنا، حسن کریمی، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، خبر از حل شدن مهم‌ترین مانع در مسیر حرفه‌ای‌سازی این باشگاه داد. وی با قدردانی صمیمانه از تلاش‌ها و پیگیری‌های بی‌وقفه مسئولان استان فارس، به‌ویژه استاندار محترم دکتر امیری، شهردار شیراز مهندس اسدی، مدیرکل ورزش و جوانان دکتر خداجو، رئیس هیأت فوتبال استان مهندس قنبری و همچنین نمایندگان محترم مجلس دکتر رضایی و دکتر فروردین، اعلام کرد که با همدلی و اقدامات جهادی این عزیزان، مشکل بزرگ مربوط به استادیوم پارس شیراز برطرف گردیده است.

کریمی با اشاره به این دستاورد مهم، بر لزوم بازنگری فدراسیون فوتبال در تصمیم کسر امتیاز از تیم فجر شهید سپاسی تأکید کرد. وی اظهار داشت: "اکنون که مهم‌ترین مانع حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ یعنی زیرساخت ورزشگاه‌ حل شده و هنوز ۱۵ روز از مهلت تعیین‌شده باقی مانده است، انتظار داریم فدراسیون فوتبال در تصمیم خود برای کسر امتیاز از تیم فجر شهید سپاسی تجدیدنظر کند."

مدیرعامل فجر سپاسی در پایان صحبتش با رسانه رسمی فجر سپاسی، بار دیگر بر توانایی‌های شهر شیراز و ورزشگاه پارس برای میزبانی از دیدارهای ملی و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: "بازگرداندن امتیاز حق طبیعی تیم ماست و مطمئنم این اقدام، علاوه بر قدردانی از زحمات شبانه‌روزی مسئولان استان، می‌تواند زمینه‌ساز میزبانی شایسته شیراز در مسابقات ملی و حتی رقابت‌های بین‌المللی باشد."

