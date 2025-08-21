چراغ سبز سازمان لیگ به آبیها:
ستاره جدید استقلال آماده حضور مقابل ذوبآهن
با صدور کارت بازی موسی جنپو و یاسر آسانی، دو وینگر تازهوارد استقلال، این بازیکنان در صورت صلاحدید ریکاردو ساپینتو، مشکلی برای همراهی آبیپوشان در دیدار هفته دوم لیگ برتر مقابل ذوبآهن نخواهند داشت.
به گزارش ایلنا، خبرهای نقلوانتقالات برای هواداران استقلال، با نهایی شدن جذب موسی جنپو و پیوستن رسمی یاسر آسانی به این تیم تکمیل شده است. این دو بازیکن که در پست وینگر به میدان میروند، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به موتورهای محرکه خط حمله استقلال و افزایش قدرت تهاجمی این تیم دارند. نهایی شدن جذب جنپو پیش از این توسط علی تاجرنیا اعلام شده بود و یاسر آسانی نیز پس از خداحافظی با باشگاه کرهای خود، رسماً به جمع آبیپوشان پیوست.
با توجه به اهمیت حضور این بازیکنان در ترکیب استقلال، پرسش اصلی این بود که از چه زمانی امکان بهرهبرداری از آنها در مسابقات فراهم خواهد شد. در همین راستا، محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ، به این ابهام پاسخ داد و اعلام کرد که اقدامات مربوط به ثبت قرارداد و صدور کارت بازی هر دو بازیکن به اتمام رسیده و آنها هیچ مشکلی برای حضور در میادین و همراهی تیم خود نخواهند داشت.
دبیر سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش که آیا جنپو و آسانی میتوانند در مصاف هفته دوم استقلال به میدان بروند، بار دیگر تأکید کرد که از این بابت هیچ مانعی وجود ندارد و آنها قادر به حضور در ترکیب هستند.
با توجه به برنامه اعلام شده مسابقات لیگ برتر، استقلال در هفته دوم میزبان ذوبآهن اصفهان خواهد بود. اکنون تمام نگاهها به ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، معطوف شده است تا مشخص شود آیا وی از این فرصت برای رونمایی از خریدهای جدید تیمش و استفاده از تواناییهای آنها در این دیدار خانگی بهره خواهد برد یا خیر. لازم به ذکر است که پس از برگزاری هفته دوم لیگ برتر، مسابقات وارد یک تعطیلی موقت خاهد شد.