معمای ماشاریپوف: تکذیب خروج وینگر ازبک از لیست استقلال
شایعاتی که شب گذشته در آخرین ساعات نقلوانتقالات تابستانی، مبنی بر حذف نام جلال الدین ماشاریپوف، وینگر ازبکستانی استقلال، از لیست این تیم قوت گرفته بود، توسط دبیر سازمان لیگ تکذیب شد.
به گزارش ایلنا، با وجود استقبال هواداران استقلال از خبر تمدید قرارداد جلالالدین ماشاریپوف در تابستان امسال، اما آغاز اردوی پیشفصل، نگرانیها را با اعلام مصدومیت این بازیکن آغاز کرد. روند طولانی درمان و حتی شایعاتی مبنی بر پارگی رباط – که البته هرگز به طور رسمی تأیید نشد – بر ابهامات پیرامون وضعیت او افزود. هرچند پژمان ماندگاری، مدیر رسانه وقت استقلال، پیشتر تأکید کرده بود که مصدومیت ماشاریپوف از نوع پارگی رباط نیست و او با طی مراحل درمانی قادر به بازگشت به تمرینات خواهد بود، اما وضعیت جسمانی این وینگر ازبکستانی همچنان در پردهای از ابهام باقی مانده است.
در اوج گمانهزنیها و در واپسین لحظات پنجره نقلوانتقالات تابستانی، خبری غیررسمی مبنی بر کنار گذاشته شدن نام ماشاریپوف از لیست استقلال، فضای رسانهای و هواداری را تحتالشعاع قرار داد. با این حال، محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ، با اظهارنظری تلویحی، این شایعه را رد کرد. وی در پاسخ به خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: "از آخرین تحولات دیشب اطلاع دقیقی ندارم که برای ماشاریپوف چنین کاری انجام شده باشد. فکر نمیکنم او را از لیست استقلال خارج کرده باشند."
این اظهارنظر رسمی، در حالی صورت میگیرد که خود ماشاریپوف در تمام این مدت تلاش کرده تا وضعیت جسمانی خود را عادی جلوه دهد و نشان دهد که مشکل خاصی برای بازگشت به میادین ندارد. آخرین اطلاعات رسمی از سوی پژمان ماندگاری حاکی از آن بود که این بازیکن نهایتاً ظرف یک تا دو ماه آینده، آمادگی لازم برای حضور در میادین را به دست خواهد آورد. با این حال، تا زمان تأیید نهایی وضعیت و مشاهده حضور او در تمرینات گروهی، معمای ماشاریپوف برای هواداران استقلال همچنان ادامه خواهد داشت.