محمد صلاح توپچیها را مدعی اصلی قهرمانی میداند
محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، تحسین ویژهای از آرسنالِ آرتتا داشت.
به گزارش ایلنا، محمد صلاح در اظهارنظری جنجالی، آرسنال را نهتنها مدعی قهرمانی بلکه گزینه اول برای فتح لیگ برتر معرفی کرد. این صحبتها در حالی مطرح شد که او شب گذشته سومین جایزه بهترین بازیکن فصل لیگ برتر از اتحادیه فوتبالیستهای حرفهای را دریافت کرد و دوباره نامش در تاریخ لیگ ثبت شد.
صلاح تأکید کرد که همچنان امیدوار است همراه با لیورپول دوباره جام را بالای سر ببرد، اما بهوضوح تحتتأثیر پروژه آرتتا در آرسنال قرار گرفته است. او گفت آرسنال تیمی منسجم دارد که ستون اصلی ترکیبش پنج سال است کنار هم بازی میکنند و خریدهای تابستانی نیز این تیم را قدرتمندتر کرده است.
این اظهارات باعث شگفتی بخشی از هواداران لیورپول شد. عدهای معتقدند ستاره مصری تحتتأثیر نمایشهای توپچیها قرار گرفته و برخی دیگر میگویند او قصد دارد با این سخنان فشار روانی را به رقیب اصلی تیمش منتقل کند.
صلاح در پایان افزود: «آرسنال ترکیب فوقالعادهای دارد و شانس بسیار خوبی برای قهرمانی خواهد داشت. اما طبیعتاً نمیتوانم برایشان آرزوی موفقیت کنم، چون امیدوارم در پایان ما جام را بالای سر ببریم.»