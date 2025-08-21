دورسون: با هاشمیان صحبت نکردم/خداحافظ پرسپولیس

به گزارش ایلنا، سردار دورسون پس از فسخ قرارداد با پرسپولیس در مقابل ساختمان باشگاه صحبت‌هایی را به زبان ترکی با خبرنگاران انجام داد و درباره جدایی‌اش توضیح داد.

او گفت: «جدا شدم و قراردادم فسخ شد، در فوتبال گاهی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، باشگاه اینطور ترجیح داد. بعضا همچین چیزهایی به وجود می‌آید و سرمربی باتوجه به سیستم و روش خود اینطور تصمیم می‌گیرد. اما من پرسپولیس و طرفدارانش را خیلی دوست دارم. قلبم همیشه اینجا خواهد بود.»

مهاجم ترکیه‌ای درباره تجربه حضور در ایران عنوان کرد: «ایران جای واقعا زیبایی است و همه چیز را خیلی دوست داشتم. گاهی چنین جدایی‌هایی پیش می‌آید، به هر حال تقدیر اینطور بود.»

او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در تیم دیگری از ایران هم بازی کند؟ اظهار داشت: «نه نه من در ایران بازی نخواهم کرد، در ایران فقط پرسپولیس.»

دورسون همچنین درباره روند مذاکرات برای فسخ قرارداد عنوان کرد: «طبیعی است که مذاکراتی با باشگاه داشتیم و در فوتبال چنین چیزهایی بین دو طرف همیشه پیش می‌آید. صحبت کردیم و مذاکره انجام دادیم و به توافق رسیدیم.»

مهاجم سابق فنرباغچه در پاسخ به این سوال که آیا با وحید هاشمیان، سرمربی تیم پرسپولیس هم صحبت کرد؟ گفت: «نه با سرمربی صحبت نکردم. بالاخره در فوتبال چنین تصمیمات و ترجیحاتی وجود دارد.»

دورسون در پاسخ به این سوال که با کدام بازیکن پرسپولیس صمیمی بود؟ توضیح داد: «در پرسپولیس با همه دوست بودیم و جدا بازیکنان را خیلی دوست داشتم و آنها هم من را دوست داشتند این را می‌دانم.»

او گفت: «واقعا ایران خاطره خیلی خوبی برای من شد، سه ماه خیلی خوبی داشتم. این را هواداران و همه و باشگاه می‌دانند.»

دورسون در پایان درباره برنامه‌اش برای بازگشت به ترکیه گفت: «دو سه روز اینجا خواهم ماند و بعد به ترکیه می‌روم. همه من را حلال کنید، خداحافظ.»

انتهای پیام/