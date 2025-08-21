به گزارش ایلنا، عیسی آل‌کثیر، مهاجم ۳۵ ساله فوتبال ایران، در ساعات پایانی نقل‌وانتقالات تابستانی با عقد قراردادی یک‌ساله به ملوان بندرانزلی پیوست. این انتقال در شرایطی نهایی شد که او چند روز قبل به استقلال تهران ملحق شده بود اما به دلیل اعتراض گسترده هواداران آبی‌پوش، قراردادش خیلی زود فسخ شد.

آل‌کثیر که سابقه پنج فصل حضور در پرسپولیس را در کارنامه دارد، با گل‌های حساس خود در رقابت‌های داخلی و آسیایی برای سرخپوشان شناخته می‌شود. او در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ دو بار برابر پاختاکور گلزنی کرد و پرسپولیس را به نیمه‌نهایی رساند. با این حال، عملکرد او در سال‌های اخیر پرنوسان بود و در نهایت پس از جدایی از پرسپولیس، مسیر متفاوتی را انتخاب کرد.

این مهاجم باتجربه پیش‌تر پیراهن تیم‌هایی چون استقلال اهواز، پیکان، نفت تهران، صنعت نفت و سپاهان را نیز بر تن کرده بود. گفته می‌شد استقلال خوزستان و خیبر خرم‌آباد نیز به دنبال جذب او هستند، اما آل‌کثیر در نهایت ملوان را انتخاب کرد تا در لیگ بیست‌وپنجم نیز در سطح اول فوتبال ایران حضور داشته باشد.

بر اساس برنامه، او می‌تواند از هفته دوم لیگ برتر نخستین بازی رسمی خود با پیراهن ملوان را مقابل فولاد خوزستان انجام دهد؛ دیداری که برای مهاجم اهوازی رنگ و بوی ویژه‌ای خواهد داشت.

