این موضوع دوستی ما را تحت تأثیر قرار نمیدهد
حمایت همتیمی ایساک پس از جنجال با نیوکاسل
در حالیکه جنجال الکساندر ایساک با نیوکاسل به اوج خود رسیده، رابین اولسن، دروازهبان تیم ملی سوئد و دوست صمیمی ایساک، از او حمایت کرده و گفته این ماجرا هیچ تأثیری بر دوستی آنها نداشته است.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه الکساندر ایساک، مهاجم سوئدی باشگاه نیوکاسل، با انتشار بیانیهای تند در فضای مجازی مدعی شد رابطهاش با باشگاه به پایان رسیده، واکنشهای مختلفی از سوی هواداران و رسانهها به این رفتار جنجالی شکل گرفت.
ایساک که در تیم منتخب فصل اتحادیه بازیکنان حرفهای (PFA) قرار گرفت، در انتهای متن تشکر خود، وارد حملهای علنی به مدیران نیوکاسل شد و از نحوه برخورد آنها در پرونده انتقال احتمالیاش به لیورپول ابراز نارضایتی کرد.
این مهاجم جوان مدتی است از تمرینات تیم اصلی کنار گذاشته شده و بهصورت انفرادی تمرین میکند. منابع نزدیک به باشگاه گفتهاند که پیشنهاد لیورپول برای جذب او به مبلغی نزدیک به ۱۵۰ میلیون پوند رسیده، اما نیوکاسل حاضر به پذیرش این انتقال نبوده است.
با این حال، رابین اولسن که سابقه سالها بازی در کنار ایساک در تیم ملی سوئد را دارد، در مصاحبه با «فوتبولسکانالن» تأکید کرد که از دوستش حمایت میکند و این حاشیهها بر رابطهشان تأثیری نداشته است. او گفت:«راستش جزئیاتش را نمیدانم و چیز زیادی برای گفتن ندارم. اما از نظر من، نه، این موضوع هیچ تأثیری روی دوستی ما ندارد. او دوست خیلی خوبی برای من است.»
از سوی دیگر، ادی هاو سرمربی نیوکاسل پس از بازی اول فصل از مدیران باشگاه خواست هر چه زودتر تکلیف این پرونده را مشخص کنند. با بالا گرفتن اعتراض ایساک و ادامه اختلافات، حالا باید دید باشگاه چه تصمیمی برای آینده این مهاجم کلیدی خواهد گرفت.