به گزارش ایلنا، تنش حقوقی میان باشگاه تاتنهام و شرکت اینئوس، یکی از سهام‌داران باشگاه منچستریونایتد، وارد مرحله تازه‌ای شده و حالا هر دو طرف درگیر شکایات متقابل شده‌اند. ابتدا باشگاه لندنی در ماه ژوئن اقدام به شکایت از اینئوس کرد و مدعی شد که این شرکت پرداختی پنج میلیون پوندی مربوط به قرارداد اسپانسری شاسی‌بلند گرنادیر را انجام نداده است.

اما حالا نوبت اینئوس است که در شکایتی به دادگاه عالی انگلستان، تاتنهام را به نقض مفاد قرارداد متهم کرده است. بر اساس گزارش «تلگراف»، این شرکت مدعی شده تاتنهام بدون اطلاع قبلی، وارد مذاکرات اسپانسری با شرکت رقیب، آئودی، شده در حالی که طبق قرارداد، حق انحصاری مذاکرات خودرویی در اختیار اینئوس بوده است.

در بخشی از اسناد رسمی ارائه‌شده به دادگاه آمده که مذاکرات تاتنهام با آئودی همزمان با انتقال هری کین به بایرن مونیخ انجام شده و در واقع بخشی از بسته تجاری این انتقال بوده است.

در متن شکایت، شرکت اینئوس نوشته: «در جزئیات طرح دعوی باشگاه، هیچ اشاره‌ای به مجموعه‌ای از رویدادهای بسیار مهم نشده که طی آن، باشگاه به‌صورت پنهانی مذاکراتی با یکی از رقبای مستقیم ما آغاز کرده و قصد داشته حقوق انحصاری را به آن‌ها واگذار کند.»

در حالیکه این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، تیم توماس فرانک باید روز شنبه در دیداری دشوار برابر منچسترسیتی صف‌آرایی کند. در تقابل‌های گذشته، پپ گواردیولا بیش از هر تیمی به‌جز لیورپول، برابر تاتنهام شکست خورده و حالا باید برابر تیمی قرار بگیرد که نه‌تنها در زمین، بلکه در خارج از آن نیز درگیر چالش‌هایی بزرگ است.

