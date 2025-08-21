رقم درخواستی سرسامآور برای هافبک آلمانی
دورتموند مانع انتقال انمچا به اینتر شد
باشگاه اینتر برای جذب فلیکس انمچا با پاسخ منفی و قاطع دورتموند مواجه شد؛ تیم آلمانی ستاره جوان خود را غیرقابل فروش اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از کوریره دلو اسپورت، اینتر اخیراً در مورد وضعیت فلیکس انمچا از بروسیا دورتموند استعلام گرفته اما با موضع سرسختانه باشگاه آلمانی روبهرو شده است. طبق این گزارش، دورتموند برای این هافبک ۲۴ ساله برچسب قیمتی ۶۰ میلیون یورویی تعیین کرده که فراتر از توان مالی اینتر محسوب میشود.
انمچا که تابستان گذشته از ولفسبورگ به دورتموند پیوست، طی یک فصل گذشته به مهرهای کلیدی در خط میانی تیم تبدیل شده و نقش مهمی در پروژه ورزشی باشگاه ایفا میکند.
باشگاه منچستریونایتد نیز پیشتر پیشنهاد ۴۷ میلیون یورویی برای جذب این بازیکن ارائه داده بود اما دورتموند همچنان روی رقم ۶۰ میلیون یورو پافشاری دارد.
اینتر که با بنبست در انتقال مانو کونه از رم مواجه شده، همچنان به دنبال تقویت خط میانی خود است اما با توجه به محدودیتهای مالی باشگاه، انمچا در حال حاضر گزینهای دور از دسترس به نظر میرسد. سیستم کریستین کیهوو، سرمربی جدید نراتزوری، میتواند از ویژگیهای بازیسازی، تحرک بالا و توانایی نفوذ از عقب محوطه جریمه انمچا بهرهمند شود، اما در شرایط فعلی باشگاه ایتالیایی ممکن است تمرکز خود را به گزینههای دیگر معطوف کند.
ادرسون از آتالانتا یکی از این گزینههاست که حدود ۴۵ میلیون یورو قیمتگذاری شده و گزینهای واقعگرایانهتر برای اینتر به شمار میرود. از سوی دیگر، با توجه به علاقه منچستریونایتد، انمچا همچنان یکی از نامهایی است که باید در بازار نقل و انتقالات لیگ برتر زیر نظر داشت.