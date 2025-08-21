به گزارش ایلنا، گرت ساوت‌گیت که پس از پایان دوران حضورش در تیم ملی انگلیس هنوز هدایت تیمی را بر عهده نگرفته، در گفت‌وگو با خبرگزاری PA، برای نخستین‌بار به شایعات اخیر درباره احتمال پذیرش هدایت تیم ملی لهستان واکنش نشان داد.

او گفت:«به نوعی به این شایعات عادت کرده‌ام. مثلاً درباره تیم ملی لهستان اسم من مطرح شد، در حالی که من هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتم. این یکی واقعاً عجیب بود. یک نفر چیزی می‌نویسد و بعد همه جا منتشر می‌شود. اما حالا دیگر یاد گرفته‌ام که با چنین شایعاتی چطور کنار بیایم.»

ساوت‌گیت که این هفته به‌خاطر خدماتش به فوتبال انگلیس در مراسم جوایز PFA مورد تقدیر قرار گرفت، بعد از سال‌ها هدایت سه‌شیرها هنوز تصمیمی برای بازگشت به مربیگری نگرفته است.

او در ادامه گفت:«نمی‌توانم بگویم هیچ‌وقت برنمی‌گردم، چون ۱۵ سال پیش هم وقتی از میدلزبرو جدا شدم، مطمئن نبودم که دوباره مربیگری می‌کنم. اما بعدها مسیر زندگی‌ام به شکلی عجیب به تیم ملی رسید. با این حال فعلاً برنامه‌ای برای بازگشت به نیمکت مربیگری ندارم.»

ساوت‌گیت پس از هدایت تیم ملی انگلیس به فینال یورو ۲۰۲۰ و رساندن این تیم به مراحل پایانی جام جهانی ۲۰۱۸، تابستان گذشته از سمت خود کناره‌گیری کرد. اکنون، با وجود علاقه برخی فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها به جذب او، هنوز تصمیمی برای بازگشت به دنیای مربیگری نگرفته است.

انتهای پیام/