مهاجم سابق سرخابیها به مس رفسنجان پیوست
آرمان رمضانی برای فصل جدید به مس رفسنجان پیوست.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس رفسنجان که در فصل جدید لیگ برتر با هدایت رسول خطیبی پا به میادین میگذارد، همچنان به فعالیت خود در بازار نقل و انتقالات ادامه میدهد. در تازهترین اقدام، این باشگاه به صورت رسمی از جذب آرمان رمضانی، مهاجم نامآشنای فوتبال ایران، خبر داد.
رمضانی که سابقه پوشیدن پیراهن هر دو تیم پرطرفدار پایتخت، استقلال و پرسپولیس را در کارنامه دارد، فصلی پرکار را در ذوبآهن اصفهان پشت سر گذاشت و یکی از مهرههای هجومی این تیم به شمار میرفت.
این مهاجم شمالی علاوه بر سرخابیها و ذوبآهن، در تیمهای سایپا، فجر سپاسی و ملوان بندرانزلی نیز به میدان رفته است. جالب توجه اینکه، رمضانی پیش از این نیز سابقه حضور در مس رفسنجان را در سالهای گذشته داشته و به نوعی به خانه قبلی خود بازگشته است.
باشگاه مس رفسنجان ضمن خوشامدگویی به آرمان رمضانی، برای او در جمع نارنجیپوشان آرزوی موفقیت کرده است. این تیم در هفته اول رقابتهای لیگ برتر با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل خیبر خرمآباد شکست خورد و در هفته دوم میزبان تراکتور خواهد بود.