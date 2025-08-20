پایان همکاری سعید مهری با پرسپولیس

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از پایان همکاری با سعید مهری خبر داد. طبق اعلام باشگاه، این بازیکن پس از مذاکره با مدیران تیم، رضایت‌نامه‌اش را دریافت کرده و به صورت رسمی از جمع سرخپوشان جدا شده است.

مهری که فصل گذشته با جدایی از آپوئل قبرس به پرسپولیس پیوست، در طول یک فصل حضورش عملکرد متوسطی داشت و وضعیت مشخصی برای فصل جدید نداشت. با این حال، در فهرست نهایی وحید هاشمیان برای فصل جدید جایی نداشت و در نهایت جدایی‌اش قطعی شد.

باشگاه پرسپولیس در بیانیه رسمی خود ضمن تشکر از زحمات این بازیکن اعلام کرد:«سعید مهری پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را فسخ و به صورت رسمی از جمع سرخپوشان جدا شد. او در مدت یک فصل حضور خود، در بیش از ۲۰ مسابقه به میدان رفت. باشگاه پرسپولیس با تشکر از تلاش‌ها و زحمات این بازیکن در مدت حضورش، برای او در ادامه راه حرفه‌ای آرزوی موفقیت دارد.»

با جدایی سعید مهری، یکی دیگر از سهمیه‌های فهرست بزرگسالان پرسپولیس خالی شد و انتظار می‌رود این جای خالی به زودی با یک بازیکن جدید پر شود.

انتهای پیام/