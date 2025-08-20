خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان همکاری سعید مهری با پرسپولیس

پایان همکاری سعید مهری با پرسپولیس
کد خبر : 1676242
لینک کوتاه کپی شد.

سعید مهری، هافبک فصل گذشته پرسپولیس، با توافق دوطرفه، قرارداد خود را فسخ و از جمع سرخپوشان جدا شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از پایان همکاری با سعید مهری خبر داد. طبق اعلام باشگاه، این بازیکن پس از مذاکره با مدیران تیم، رضایت‌نامه‌اش را دریافت کرده و به صورت رسمی از جمع سرخپوشان جدا شده است.

مهری که فصل گذشته با جدایی از آپوئل قبرس به پرسپولیس پیوست، در طول یک فصل حضورش عملکرد متوسطی داشت و وضعیت مشخصی برای فصل جدید نداشت. با این حال، در فهرست نهایی وحید هاشمیان برای فصل جدید جایی نداشت و در نهایت جدایی‌اش قطعی شد.

باشگاه پرسپولیس در بیانیه رسمی خود ضمن تشکر از زحمات این بازیکن اعلام کرد:«سعید مهری پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را فسخ و به صورت رسمی از جمع سرخپوشان جدا شد. او در مدت یک فصل حضور خود، در بیش از ۲۰ مسابقه به میدان رفت. باشگاه پرسپولیس با تشکر از تلاش‌ها و زحمات این بازیکن در مدت حضورش، برای او در ادامه راه حرفه‌ای آرزوی موفقیت دارد.»

با جدایی سعید مهری، یکی دیگر از سهمیه‌های فهرست بزرگسالان پرسپولیس خالی شد و انتظار می‌رود این جای خالی به زودی با یک بازیکن جدید پر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور