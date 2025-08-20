تهدید خشونتآمیز علیه نیمار: هجوم هواداران خشمگین به تمرین سانتوس (عکس)
فشار پس از شکست سنگین مقابل واسکو داگاما، به درگیری لفظی هواداران با ستاره سابق بارسلونا در زمین تمرین سانتوس کشیده شد.
به گزارش ایلنا، نیمار، ستاره مطرح فوتبال برزیل، در جریان حضور هواداران خشمگین سانتوس در محل تمرین این تیم با تهدید به خشونت مواجه شد. این اتفاق پس از شکست تحقیرآمیز ۶-۰ مقابل واسکو داگاما رخ داد که منجر به برکناری سرمربی تیم، کلبیر ژاویئر، نیز شد. طبق گزارش ایاسپیان، نیمار ابتدا با آرامش به صحبتهای گروهی از هواداران معترض گوش داد اما تنش در ادامه بالا گرفت و او تهدید به خشونت شد.
در این مواجهه، نیمار خطاب به هواداران گفت: «سانتوس در تلاش است تا اوضاع را تغییر دهد» اما به نظر میرسد این حرفها برای آرام کردن فضای عصبی هواداران کافی نبود. سانتوس پس از بازگشت به سری A برزیل، تنها در ۶ بازی از ۱۹ مسابقه اخیر خود پیروز بوده و با قرار گرفتن در رده پانزدهم جدول، فاصله زیادی با انتظارات دارد.
این شرایط باعث شده نیمار نیز زیر فشار قرار بگیرد؛ ستارهای که به عنوان نماد بازگشت سانتوس به دوران طلایی تلقی میشد، حالا باید با واقعیتی سخت در فوتبال داخلی برزیل روبرو شود. با وجود اعتبار بینالمللی و سابقه درخشان در بارسلونا و پاریسنژرمن، نیمار نیز در مهار بحران جاری موفق نبوده است.
سانتوس در ادامه ماه اوت دو بازی مهم در پیش دارد؛ ابتدا برابر باهیا در روز یکشنبه و سپس مقابل فلومیننزه در تاریخ ۳۱ آگوست. این دو دیدار میتواند فرصتی برای جبران و بازسازی اعتماد از دست رفته هواداران باشد؛ البته اگر بحران پیشآمده به موقع مهار شود.