اسپالتی نسبت به مورینیو مربی بهتری است!

به گزارش ایلنا، ادین ژکو که تابستان امسال به فیورنتینا پیوست، در گفت‌وگویی با «توتومرکات‌ووب» لوچانو اسپالتی را بهترین مربی دوران حرفه‌ای خود دانست و تأکید کرد که هیچ‌کدام از ۱۹ مربی سابقش نتوانسته‌اند مثل اسپالتی با ذهن بازیکنان کار کنند. ژکو با اشاره به اینکه در ماه‌های نخست حضورش در رم رابطه راحتی با این مربی نداشت، گفت پس از شناخت بیشتر از شخصیت منحصربه‌فرد اسپالتی، همه‌چیز برایش تغییر کرد.

او گفت: «در چهار، پنج ماه اول در رم زیاد بازی نمی‌کردم و ناراضی بودم... اما اسپالتی با بقیه فرق دارد، شخصیت خاصی دارد و باید او را درک کنی. وقتی بهتر شناختمش، همه‌چیز خیلی بهتر شد. او خیلی خوب بلد است به ذهن بازیکن نفوذ کند.»

ژکو که فصل گذشته در ترکیه زیر نظر ژوزه مورینیو بازی می‌کرد، با این حال اسپالتی را بالاتر از هر مربی دیگری قرار داد و گفت: «اسپالتی باید همیشه کنار زمین باشد، ارتباط دائم با تیم دارد. برای مهاجمان، او بهترین مربی دنیاست. زیر نظرش تمام توپ‌ها به خط حمله می‌رسند. وقتی دو گل می‌زدم، به من می‌گفت: 'راضی‌ای، ادین؟' و من جواب می‌دادم: 'خب معلومه.' اما او می‌گفت: 'من فکر می‌کنم می‌تونستی چهار تا بزنی!'»

مهاجم ۳۹ ساله که پیش‌تر برای وولفسبورگ، منچسترسیتی، رم، اینتر و فنرباغچه بازی کرده، حالا با تجربه‌ای گران‌بها به فیورنتینا بازگشته و قرار است در پلی‌آف لیگ کنفرانس مقابل پولیسیا ژیتومیر نخستین بازی رسمی‌اش برای بنفش‌ها را انجام دهد.

