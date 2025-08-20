خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادین ژکو:

اسپالتی نسبت به مورینیو مربی بهتری است!

اسپالتی نسبت به مورینیو مربی بهتری است!
کد خبر : 1676180
لینک کوتاه کپی شد.

ادین ژکو، مهاجم باسابقه بوسنیایی، از لوچانو اسپالتی به‌عنوان مربی منحصربه‌فرد و شماره یک برای مهاجمان یاد کرد.

به گزارش ایلنا، ادین ژکو که تابستان امسال به فیورنتینا پیوست، در گفت‌وگویی با «توتومرکات‌ووب» لوچانو اسپالتی را بهترین مربی دوران حرفه‌ای خود دانست و تأکید کرد که هیچ‌کدام از ۱۹ مربی سابقش نتوانسته‌اند مثل اسپالتی با ذهن بازیکنان کار کنند. ژکو با اشاره به اینکه در ماه‌های نخست حضورش در رم رابطه راحتی با این مربی نداشت، گفت پس از شناخت بیشتر از شخصیت منحصربه‌فرد اسپالتی، همه‌چیز برایش تغییر کرد.

او گفت: «در چهار، پنج ماه اول در رم زیاد بازی نمی‌کردم و ناراضی بودم... اما اسپالتی با بقیه فرق دارد، شخصیت خاصی دارد و باید او را درک کنی. وقتی بهتر شناختمش، همه‌چیز خیلی بهتر شد. او خیلی خوب بلد است به ذهن بازیکن نفوذ کند.»

ژکو که فصل گذشته در ترکیه زیر نظر ژوزه مورینیو بازی می‌کرد، با این حال اسپالتی را بالاتر از هر مربی دیگری قرار داد و گفت: «اسپالتی باید همیشه کنار زمین باشد، ارتباط دائم با تیم دارد. برای مهاجمان، او بهترین مربی دنیاست. زیر نظرش تمام توپ‌ها به خط حمله می‌رسند. وقتی دو گل می‌زدم، به من می‌گفت: 'راضی‌ای، ادین؟' و من جواب می‌دادم: 'خب معلومه.' اما او می‌گفت: 'من فکر می‌کنم می‌تونستی چهار تا بزنی!'»

مهاجم ۳۹ ساله که پیش‌تر برای وولفسبورگ، منچسترسیتی، رم، اینتر و فنرباغچه بازی کرده، حالا با تجربه‌ای گران‌بها به فیورنتینا بازگشته و قرار است در پلی‌آف لیگ کنفرانس مقابل پولیسیا ژیتومیر نخستین بازی رسمی‌اش برای بنفش‌ها را انجام دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور