خبرگزاری کار ایران
ستاره آرسنال مصدوم شد!
کد خبر : 1676131
کای هاورتز بار دیگر با مصدومیت مواجه شده و ممکن است مدتی از ترکیب توپچی‌ها دور بماند.

به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک،  کای هاورتز، مهاجم آلمانی آرسنال، به‌دلیل مصدومیت از ناحیه زانو فعلاً قادر به همراهی تیم نخواهد بود. او در تمرینات چهارشنبه صبح که به‌صورت عمومی در ورزشگاه امارات برگزار شد، غایب بود و بررسی‌های اولیه برای مشخص شدن شدت آسیب‌دیدگی او در حال انجام است.

در حالیکه هنوز مدت دقیق دوری هاورتز از میادین مشخص نشده، آرسنال جست‌وجو در بازار نقل‌وانتقالات برای جذب یک مهاجم جایگزین را آغاز کرده است. این در حالی است که ویکتور گیوکرش، خرید جدید باشگاه، تنها مهاجم تخصصی آماده در ترکیب فعلی میکل آرتتا محسوب می‌شود.

تروسار که به‌تازگی قرارداد خود را تمدید کرده، در برخی مقاطع در خط حمله به‌کار گرفته شده اما تجربه و تخصص کمتری نسبت به هاورتز دارد. از سوی دیگر، گابریل ژسوس همچنان دوران ریکاوری خود را پس از مصدومیت رباط صلیبی که در ژانویه گریبان‌گیرش شد، سپری می‌کند و فعلاً در دسترس نخواهد بود.

این دومین آسیب‌دیدگی جدی هاورتز در سال ۲۰۲۵ است. او در فوریه در اردوی دبی از ناحیه همسترینگ دچار پارگی شد و ۱۸ بازی از لیگ برتر و لیگ قهرمانان را از دست داد. در غیاب او، میکل مرینو نیز گاه‌به‌گاه در نقش مهاجم کاذب به میدان رفت.

هاورتز در دیدار نخست این فصل برابر منچستریونایتد در الدترافورد، از دقیقه ۶۰ جای گیوکرش را گرفت. او از زمان پیوستن به آرسنال در تابستان ۲۰۲۳، ۸۸ بازی برای این تیم انجام داده و ۲۹ گل به ثمر رسانده است.

آرسنال روز شنبه در دومین هفته لیگ برتر میزبان لیدز یونایتد خواهد بود و به احتمال زیاد، نام هاورتز در فهرست بازی دیده نخواهد شد.

