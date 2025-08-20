خبرگزاری کار ایران
پیام احساسی یاسر آسانی در وداع با گوانگجو

پیام احساسی یاسر آسانی در وداع با گوانگجو
کد خبر : 1676126
خرید جدید استقلال از هواداران تیم چینی خود قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، وینگر ملی‌پوش آلبانیایی که چند روز قبل به استقلال پیوست، در پیامی احساسی از تیم سابق خود گوانگجو و هوادارانش خداحافظی کرد. او با انتشار متنی در صفحه شخصی‌اش از دو سال و نیم حضور در فوتبال کره جنوبی به‌عنوان یکی از خاطره‌انگیزترین دوران حرفه‌ای خود یاد کرد.

آسانی در این پیام نوشت که گوانگجو برای او خانه‌ای بود که مسیر پیشرفت و رسیدن به تیم ملی آلبانی را هموار کرد و به او فرصت تجربه حضور در رقابت‌های اروپایی را داد. او تأکید کرد که خاطرات و احساسات مشترک با هواداران این باشگاه همیشه در ذهنش باقی خواهد ماند و هیچ واژه‌ای قادر به بیان سپاسگزاری عمیق او نیست.

این بازیکن همچنین اعلام کرد که هرچند جدایی برایش دشوار بوده، اما اکنون زمان آن رسیده تا مسیر جدیدی را آغاز کند. او با قدردانی از حمایت هواداران گوانگجو نوشت که برای همیشه قدردان این باشگاه خواهد بود.

یاسر آسانی پس از توافق استقلال با باشگاه کره‌ای و صدور کارت آی‌تی‌سی، از همین تابستان به جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو اضافه خواهد شد و احتمالاً اولین بازی رسمی‌اش را در هفته دوم لیگ برتر مقابل ذوب‌آهن انجام می‌دهد.

انتهای پیام/
