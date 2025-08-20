به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، فرانکو ماستانتونو، خرید تازه‌وارد رئال مادرید که تنها پنج روز از تولد ۱۸ سالگی‌اش گذشته، حالا با بی‌ام‌و شخصی خود به مجموعه تمرینی والدبباس می‌رود. این پدیده آرژانتینی که از ریورپلاته به پایتخت اسپانیا آمده، در روز تولد هجده‌سالگی‌اش بالاخره مجوز حضور در تمرینات رئال را دریافت کرد و شماره ۳۰ را به تن کرد.

بر اساس قوانین فیفا، بازیکنان غیراروپایی زیر ۱۸ سال اجازه شرکت در تمرینات حرفه‌ای تیم‌های اروپایی را ندارند، و همین موضوع باعث شد ماستانتونو تا تاریخ ۱۴ اوت، روز تولدش، نتواند به‌صورت رسمی به رئال مادرید بپیوندد. اما حالا که این مانع برطرف شده، او با اعتمادبه‌نفس بالا و خودروی شخصی‌اش در تمرینات حاضر می‌شود.

در نخستین هفته حضورش، این ستاره جوان با دو مدل مختلف از سری گرن‌کوپه ۴ در تمرین‌ها دیده شده؛ یک دستگاه بی‌ام‌دبلیو ۴۲۰d دیزلی به ارزش حدود ۵۸ هزار یورو و یک مدل قدرتمندتر یعنی M440i xDrive با موتور بنزینی و قیمتی حدود ۸۴ هزار یورو. با شروع فصل و مطابق قرارداد همکاری باشگاه با شرکت بی‌ام‌و، بازیکنان رئال موظف‌اند از خودروهای الکتریکی استفاده کنند و به‌زودی فرانکو هم خودروی رسمی‌اش را تحویل خواهد گرفت.

نکته جالب اینجاست که ماستانتونو برخلاف بسیاری از هم‌سن‌وسالانش توانسته خیلی زود پشت فرمان بنشیند. طبق قوانین آرژانتین، دریافت گواهینامه رانندگی از ۱۷ سالگی با اجازه والدین ممکن است. همچنین شهروندان آرژانتینی می‌توانند بدون نیاز به آزمون عملی، گواهینامه خود را به گواهینامه اسپانیایی تبدیل کنند و همین موضوع به فرانکو اجازه داده تا بلافاصله در مادرید هم رانندگی کند.

اگرچه هنوز اولین بازی رسمی او برای تیم اصلی انجام نشده، اما نشستن پشت فرمان یک بی‌ام‌و اسپرت و حضور در والدبباس در لباس سفید، شروعی باشکوه برای ستاره جدید رئال به نظر می‌رسد.

