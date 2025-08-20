خبرگزاری کار ایران
فوری: محرومیت ستاره پرسپولیس به پایان رسید

کد خبر : 1675963
با اعلام باشگاه پرسپولیس تأییدیه فیفا برای بیفوما صادر شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پرسپولیس با پیگیری‌های مدیریت و امور بین‌الملل، تأییدیه فیفا برای تیوی بیفوما را دریافت کرد تا یکی از نگرانی‌های بزرگ هواداران پرسپولیس در مورد خرید جدید سرخ‌ها رفع شود.

پس از پرداخت بدهی مدیر برنامه سابق این بازیکن و ارسال نامه رسمی به فیفا، محرومیت او لغو و مجوز بازی صادر شد. 

بیفوما به دلیل آسیب‌دیدگی در هفته نخست لیگ حضور نداشت اما در صورت رفع مصدومیت، می‌تواند برابر سپاهان در اختیار کادر فنی باشد. کارت بازی او نیز پیش‌تر صادر شده بود.

