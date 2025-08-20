علت هو شدن احمدزاده و رفیعی در بازی فجر چه بود؟
هواداران نگران و عصبانی پرسپولیس دیگر حتی به ستارههای قدیمی خود رحم ندارند.
به گزارش ایلنا، تساوی پرسپولیس برابر فجرسپاسی در هفته نخست لیگ بیستوپنجم، علاوه بر نتیجه، حواشی زیادی روی سکوها به همراه داشت. بخش عمدهای از این حواشی به واکنش تماشاگران نسبت به فرشاد احمدزاده و سروش رفیعی بازمیگشت.
انتخاب احمدزاده بهعنوان مدافع چپ ثابت در حالی که میلاد محمدی روی نیمکت حضور داشت، از همان ابتدای مسابقه اعتراضاتی را برانگیخت. عملکرد پرانتقاد احمدزاده، از جمله لغزش در نیمه نخست و چند جا ماندن در پوششها، باعث شد سکوها بارها علیه او موضع بگیرند. بسیاری از هواداران اعتقاد داشتند حتی در شرایط افت، حضور یک مدافع ملی در پست تخصصی به مراتب منطقیتر از تغییر جایگاه احمدزاده است.
سروش رفیعی نیز با پاسهای اشتباه و تکلهای پرخطر، فضای سکوها را متشنج کرد. نارضایتی هواداران پس از چند سانتر بیدقت روی ضربات ایستگاهی شدت گرفت و زمانی که باکیچ پس از خروج سروش توانست جریان بازی را در میانه میدان روانتر کند، اعتراضها علیه رفیعی بیشتر شد.
هو شدن این دو بازیکن اما تنها به عملکرد ضعیف در یک مسابقه محدود نبود. بخش بزرگی از این واکنشها ریشه در نارضایتیهای انباشتهشده هواداران نسبت به انتخابهای فنی کادر و مسائل فصل گذشته داشت. در نهایت هنگام تعویض، به جای تشویق، بخشهایی از سکوها با هو کردن احمدزاده و رفیعی واکنش نشان دادند؛ اتفاقی کمسابقه که حتی تعجب همتیمیها را نیز برانگیخت.
این رویداد نشان میدهد پرسپولیس در شروع فصل نهتنها برای نتیجهگیری بلکه برای بازگرداندن آرامش به سکوها نیز با چالشی جدی روبهرو است.