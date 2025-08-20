ژسوس: النصر خوششانس است که رونالدو را دارد
ژسوس، سرمربی النصر، کریستیانو رونالدو را سرمایه بزرگ تیمش میداند.
به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس سرمربی پرتغالی النصر پس از پیروزی ۲ بر ۱ مقابل الاتحاد و صعود به فینال سوپرجام عربستان، عملکرد شاگردانش را ستود و کریستیانو رونالدو را سرمایهای بزرگ برای تیمش دانست.
ژسوس در نشست خبری پس از دیدار که در هنگکنگ برگزار شد، گفت تیمش در نخستین بازی رسمی برابر حریفی قدرتمند و منسجم شایسته پیروزی بوده است. او تأکید کرد حتی با وجود اخراج سادیو مانه، النصر اعتمادبهنفس خود را حفظ کرده و گل برتری را به ثمر رسانده است.
سرمربی پرتغالی النصر افزود تنها ۲۵ روز زمان برای آمادهسازی تیم وجود داشته اما بازیکنانش با تلاش و همبستگی به نتیجهای ارزشمند دست یافتهاند. او با اشاره به رطوبت بالای هوا و دشواریهای بدنی مسابقه، گفت الاتحاد فرصتهای زیادی به دست نیاورده و حتی با وجود لغو یک گل، النصر از نگاه او برندهای قاطع بوده است.
ژسوس محرومیت مانه در فینال را چالش بزرگ دانست اما تأکید کرد تیم باید با شرایط جدید خود را وفق دهد. او همچنین احتمال جذب بازیکن خارجی در خط میانی را رد کرد و گفت اگر خریدی انجام شود از میان بازیکنان داخلی خواهد بود.
ژسوس در پایان با تمجید از رونالدو گفت النصر خوششانس است که چنین اسطورهای را در اختیار دارد. او تأکید کرد ۸۰ درصد هواداران برای دیدن رونالدو به ورزشگاه میآیند و این بازیکن در ۴۰ سالگی همچنان میتواند تیم را به موفقیتهای بزرگ برساند.