سومین تاج پادشاهی: صلاح باز هم بهترین بازیکن فصل انگلیس شد
محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، با عبور از رقبا، برای سومینبار جایزه بهترین بازیکن فصل از نگاه اتحادیه بازیکنان حرفهای (PFA) را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، محمد صلاح در مراسمی که شب گذشته در سالن اپرای منچستر برگزار شد، جایزه بهترین بازیکن فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ فوتبال انگلیس را دریافت کرد تا با ثبت سومین عنوان در این بخش، به تاریخسازترین چهره این جایزه تبدیل شود.
ستاره مصری پیش از این در فصلهای ۲۰۱۷-۲۰۱۸ و ۲۰۲۱-۲۰۲۲ نیز موفق به کسب این عنوان شده بود و اکنون با کسب سومین جایزه، بالاتر از تمامی چهرههای برجسته تاریخ لیگ برتر ایستاده است.
صلاح که فصل گذشته با ۲۹ گل و ۱۸ پاس گل نقش تعیینکنندهای در قهرمانی لیورپول ایفا کرد، در رقابت با بازیکنانی چون برونو فرناندز، الکساندر ایساک، دکلان رایس، کول پالمر و الکسیس مکآلیستر، موفق شد رای اکثریت بازیکنان حرفهای را از آن خود کند.
ایساک که شایعاتی درباره انتقال احتمالی او به لیورپول شنیده میشود، پس از صلاح دومین گلزن برتر لیگ لقب گرفت، در حالیکه فرناندز، با ۸ گل و ۱۰ پاس گل، تنها نقطه روشن در فصل تیره منچستریونایتد بود. رایس در ترکیب آرسنال یکی از ستونهای تیمی بود که در کورس قهرمانی و اروپا ناکام ماند و پالمر در کنار مکآلیستر، درخشش قابلتوجهی در خط میانی تیمهایشان داشتند.
در سایر بخشها، مورگان راجرز از استون ویلا عنوان بهترین بازیکن جوان را به دست آورد، ماریونا کالدنتی بهترین بازیکن فصل سوپرلیگ زنان شد و جیمز ترافورد، دروازهبان سابق برنلی که اکنون به منچسترسیتی پیوسته، جایزه برترین بازیکن چمپیونشیپ را دریافت کرد.
نکته جالب توجه این جوایز، فرایند انتخاب آن است؛ در مرحله اول بازیکنان به فهرستی اولیه رای میدهند و پس از آن فهرست نهایی توسط رای مرحله دوم تعیین میشود. بازیکنان اجازه رای به همتیمیهای خود را ندارند.
در حالیکه در طول فصل گذشته شایعات زیادی درباره آینده محمد صلاح منتشر میشد، او با بیاعتنایی به حواشی، فصل درخشانی را پشت سر گذاشت و در ادامه نیز قرارداد خود با لیورپول را تمدید کرد. حالا با تثبیت آیندهاش و کسب افتخار فردی، او در کنار قرمزهای آنفیلد به دنبال ادامه موفقیتهاست؛ ماموریت بعدی، دیدار حساس مقابل نیوکسل در هفته دوم لیگ برتر است.